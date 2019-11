'Cooperare per Vivere' a Udine

S’intitola ‘Cooperare per Vivere’ l’evento in programma lunedì 18 novembre alle 17 nella Sala convegni Società Filologica Friulana (via Manin 18) a Udine. Sarà un’occasione per riflettere su valori, etica e storia, dalle radici della cooperazione friulana al mondo di oggi.

Dopo i saluti delle autorità, sono previsti gli interventi, moderati da Paolo Mosanghini, vicedirettore Messaggero Veneto, di Sergio Gatti, direttore generale Federcasse e vicepresidente del Comitato scientifico organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici, Luca Grion, professore di filosofia morale all’Università di Udine, e Paolo Braida, già presidente dell’Associazione Cooperative Friulane.

Spazio, quindi, all’intervento di Marco Venturelli, segretario generale di Confcooperative. Al termine della tavola rotonda, sarà proiettato il documentario Cooperare per Vivere, luoghi e pionieri della cooperazione in Friuli a cura di Adriano Del Fabro con gli interventi di Ines Caneva, Alfio Anziutti, Elio Varutti, Laura Matelda Puppini e Maurizio Gardini. Si tratta del documentario realizzato in occasione dei cento anni dalla nascita della Confederazione Cooperative Italiane. Seguirà la Premiazione delle Cooperative fondate nel 1919.