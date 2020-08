'Dal cambiamento climatico più danni del Covid'

"Il Covid-19 non è ancora andato, e dobbiamo tenere alta la guardia. Ma non dobbiamo dimenticare un problema che può essere ancora più grande. È il cambiamento climatico". Lo sostiene Giovanni Liverani, ceo di Generali Deutschland.

"L'aumento della temperatura globale entro il 2100 - ricorda Liverani - potrebbe essere significativamente superiore alla soglia dei due gradi centigradi fissata dall'accordo di Parigi, così alta da poter creare un impatto catastrofico sul pianeta e sull'intera umanità".

"Le imprese - è l'opinione di Liverani - possono e devono impegnarsi in questa sfida. La Net-zero Asset Owner Alliance, convocata da United Nations e sostenuta da WWF, propone azioni concrete per le aziende, come la transizione dei loro portafogli di investimenti verso investimenti verdi entro il 2050 e la difesa di un'economia a basse emissioni di carbonio. Il Gruppo Generali e Generali Deutschland AG sostengono l'iniziativa: è giunto il momento - conclude Liverani - di agire tutti in modo verde, sostenibile e umanistico".