'Dare impulso ai comparti trainanti per il Fvg'

"Non basta riconoscere che siamo indietro e che occorre fare di più: bisogna passare dalle dichiarazioni alle azioni. La Giunta Fedriga deve avere le idee chiare su come si intende migliorare la promozione in Italia e all'estero delle potenzialità del nostro sistema scientifico ed industriale, delle nostre potenzialità di insediamento, delle nostre capacità di offrire filiere corte e competitive". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, a proposito di quanto emerso dall'indagine di Oco Global per il posizionamento della Regione Fvg nel mercato globale di investimento.

Per Liva "l'Agenzia Regionale Lavoro&SviluppoImpresa ha individuato tecnicamente alcune linee promettenti di investimento in agroalimentare, cantieristica e metalmeccanica. La politica, con le leggi SviluppaImpresa, la Legge di Bilancio, la progettualità per il Recovery Fund, deve produrre dispositivi coerenti, mirati a dare fortissimo impulso ai comparti trainanti della ripresa e dello sviluppo, meglio se combinati con le azioni del Governo. Se la Giunta Fedriga si limiterà disperdere risorse, se - aggiunge l'esponente dem - mostrerà timori difensivi e provincialismo, le potenzialità resteranno tali e il Friuli Venezia Giulia resterà fermo".