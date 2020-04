'Definire un protocollo di sicurezza, per avviare la fase due'

"Bisogna immediatamente definire un protocollo di sicurezza anti contagio che garantisca la salute di tutti e che possa essere applicato in maniera rigorosa" e consentire così "di affrontare la fase due, ovvero quella della riapertura delle imprese che deve avvenire nel più breve tempo possibile". E' quanto chiede la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, in seguito a un incontro in videoconferenza con il presidente Massimiliano Fedriga.

"Il Friuli Venezia Giulia - spiega Mareschi Danieli - è in una situazione abbastanza positiva rispetto al resto del Paese e questo è dovuto fondamentalmente a due fattori: la tempestività di attuazione delle misure anti contagio che il governatore Fedriga ha adottato e il rigoroso rispetto delle regole da parte di tutti in regione". Ed è questo, sostiene, che "oggi ci permette di discutere della fase due, di riapertura".

"Il nostro pressing sul presidente Fedriga per far ripartire le imprese - conclude la presidente di Confindustria Udine – è affinché porti avanti la nostra voce a livello nazionale, perché è chiaro che la Regione non può definire ordinanze diverse da quelle nazionali se non in ottica restrittiva".