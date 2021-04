'Depotenziare il Superbonus sarebbe un clamoroso autogol'

“Confidiamo che siano prive di fondamento le indiscrezioni su una modifica al ribasso del Superbonus 110%. Depotenziare questo strumento sarebbe un clamoroso autogol. Piuttosto bisogna semplificare norme e procedure, in modo da renderlo più efficace %”. E’ quanto sottolinea il presidente regionale della Cna Fvg, Nello Coppeto, rilanciando la richiesta di prorogare l’incentivo a tutto il 2023.

“Il Superbonus 110% rappresenta lo strumento più efficace per la riqualificazione energetica degli edifici in funzione degli obiettivi di riduzione delle emissioni, e al tempo stesso è una molla importante per l’intera filiera delle costruzioni. I consumatori e le imprese hanno più che mai bisogno di certezze e stabilità delle norme per poter programmare gli interventi di riqualificazione. Per questo, da tempo, sollecitiamo una proroga a tutto il 2023, con l’ampliamento dell’incentivo anche agli immobili strumentali”.