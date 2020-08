'Diventeremo la fabbrica delle fabbriche'

La sfida globale oggi si gioca non più tra singole aziende o gruppi industriali, ma tra intere filiere. La Brovedani proprio per questo ha avviato un percorso di evoluzione: vuole diventare una fabbrica delle fabbriche. Ne parla il suo presidente e amministratore delegato Sergio Barel, che è anche presidente del cluster regionale Comet e vicepresidente di Confindustria Alto Adriatico, nell’ampia intervista pubblicata sul nuovo numero del magazine economico Il Friuli Business, in edicola in allegato gratuito al settimanale da venerdì 21 agosto.

All'interno anche un approfondimento sul tema energetico: mancano solo dieci anni all’obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili e il Friuli Venezia Giulia rischia di mancare il bersaglio. Numerosi, come sempre, i casi di aziende che stanno reagendo al momento di difficoltà, come anche le rubriche di esperti che analizzano e commentano elementi utili a imprenditori, manager e non solo.

Guardando a un contesto sovraregionale, ecco l’intervista rilasciata a Il Friuli Business dal segretario generale dell’Iniziativa centro europea (Ince), il triestino Roberto Antonione, che spiega come questo strumento di mediazione e diplomazia abbia valore oggi come ieri alla luce dei grandi cambiamenti avvenuti in quest’area.