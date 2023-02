Biofarma Group, in collaborazione con Arte&Libro Onlus, promuove, lunedì 6 febbraio alle 10 nell’Auditorium della propria sede a Mereto di Tomba, l’incontro dal titolo “Diversità è inclusione”, con l’obiettivo di presentare i risultati finora raggiunti dal progetto condiviso dall’azienda friulana - leader internazionale nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medicali e cosmetici - e la cooperativa sociale Arte&Libro per trasformare in opportunità l’obbligo di legge di assunzione di lavoratori disabili.

Interverranno all’incontro: Germano Scarpa, presidente di Biofarma Group, il sindaco di Mereto di Tomba, Claudio Violino, il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, la presidente di Arte&Libro onlus, Katia Mignogna, e l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, università e famiglia, Alessia Rosolen.

Sono previste anche alcune testimonianze da parte dei ragazzi della cooperativa sociale direttamente coinvolti nel progetto.