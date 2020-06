'Due milioni per le aree di crisi in Fvg'

"I 2 milioni di agevolazioni che, da oggi attraverso Invitalia, sono messi a disposizione dal Mise alle imprese situate nelle aree di crisi industriale del Friuli Venezia Giulia costituiscono una leva che può aiutare a investire in innovazione e sostenibilità, affrontando meglio le dure sfide del post-Covid. Le semplificazioni, l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari e l'abbassamento della soglia minima di investimento a 1 milione, sono novità che possono rivelarsi utili alla luce di una situazione economica completamente mutata". Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), commentando l'annuncio del Mise sulla riapertura, oggi alle 12, degli sportelli per la presentazione delle domande, da parte delle imprese localizzate nelle aree di crisi industriale della Regione Friuli Venezia Giulia, per accedere alle nuove agevolazioni previste dalla riforma legge 181/89, approvata ad agosto 2019.