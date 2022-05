'Ecobonus, inaccettabile la certificazione Soa'

"Nuove e incomprensibili barriere burocratiche". Così il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, commenta l’emendamento al decreto sulla Crisi Ucraina approvato dal Parlamento e riguardante una ennesima modifica all’Ecobonus.

La misura su cui si concentrano le osservazioni critiche di Confartigianato riguarda l’estensione dell’obbligo di Soa – la certificazione sin qui obbligatoria per partecipare alle gare degli enti pubblici – per lavori legati agli ecobonus di importo superiore ai 516mila euro a partire dal 1° gennaio 2023.

Gli artigiani, con le loro organizzazioni nazionali hanno lavorato fino all’ultimo per convincere i parlamentari dell’inopportunità della norma e, contemporaneamente hanno operato per limare i contenuti al fine del minor impatto sulla categoria.

"Quanto approvato costituisce un principio inaccettabile – aggiunge Tilatti -, perché esclude circa l’80% delle micro e piccole imprese dai lavori di riqualificazione che non lavorano per gli appalti pubblici ed estende al settore privato un sistema pensato per i lavori pubblici, che nulla ha a che fare con la qualificazione delle imprese".

Se l’obiettivo è la qualificazione delle imprese, "servirebbe piuttosto una legge che riconosca il profilo professionale e i requisiti delle imprese edili", conclude Tilatti, convinto che "l’unico effetto della norma sarà l’ennesimo rallentamento dell’esecuzione dei lavori e l’apertura di un business rilevante per le società che rilasciano attestazioni Soa".