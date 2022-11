'Energia ed economia, il ruolo degli artigiani'

I rincari energetici che stanno da mesi mettendo a dura prova le imprese, trasversalmente a dimensioni e settori, e che promettono di tenere banco ancora a lungo, passeranno sotto la lente d’ingrandimento del convegno organizzato da Confartigianato-Imprese Udine 'Energia-Economia: il ruolo degli artigiani' in programma lunedì 28 novembre, dalle 9.30, nella sede del Cafc di Udine.

L’incontro, che sarà moderato dal direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini, vedrà la partecipazione del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, del presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti e di Giacomo Cantarella (Epq srl), Enrico Raumer (Consorzio acquisti energia e multiutility), Giulio Croce (Uniud), Elsa Bigai (Confartigianato Servizi srl) e per finire di Nicola Serio dell’ufficio studi di Confartigianato Udine che nell’occasione presenterà il report 'Energia tra realtà e percepito' con dati utili a inquadrare lo stato di avanzamento della transizione energetica in regione e le imprese che stanno pagando maggiormente l’aumento dei costi.

"Trovare soluzioni a questa complessa situazione non è semplice - dichiara il presidente Tilatti . Occorrono interventi a brevissimo termine per affrontare l’emergenza nell’immediato ma al contempo è necessario agire anche per ottenere benefici futuri. E a questo proposito le Comunità energetiche rinnovabili, le Cer, rappresentano un’occasione utile per affrontare questa situazione euna buona prassi di costruzione del bene comune. Pensare all’efficientamento energetico è oggi fondamentale per contenere sia i costi andati alle stelle che l'impatto ambientale".

Il convegno vuol essere l’occasione per aprire e condividere un dialogo su questi temi che da lunghi mesi sta maturando all’interno dell’associazione. "Dobbiamo capire che ruolo in questo scenario in forte evoluzione avranno le imprese artigiane - conclude Tilatti - e quali collaborazioni vogliamo e dobbiamo instaurare sul territorio per condividere un percorso che ci consenta di addivenire a nuove e più sostenibili forme di approvvigionamento e consumo energetico".