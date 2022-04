L’Università di Udine in collaborazione con AnimaImpresa e con il contributo del Consorzio per lo sviluppo del polo universitario di Gorizia danno vita al workshop ‘Etica e benessere organizzativo totale: valore d’impresa’, che si terrà martedì 12 aprile dalle 11 alle 13 nell’aula magna della sede di Santa Chiara in via Santa Chiara 1 a Gorizia. Intervengono Valeria Broggian, Presidente AnimaImpresa, Presidente Gruppo Servizi Cgn, Manager della felicità e Liana Dùgaro, ideatrice del metodo Gine Coaching, Coach Aicp, Counselor e coordinerà Renata Kodilja docente dell’Università di Udine.

Il workshop è aperto agli studenti e studentesse del corso di LT in Relazioni pubbliche e LM in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni e agli atri studenti dell’Ateneo interessati, agli operatori delle professioni della comunicazione d’impresa e alla cittadinanza.

Cuore centrale del workshop sarà il benessere organizzativo come espressione di un elevato livello di soddisfazione fisica, psicologica e sociale nell’organizzazione, che se raggiunto si traduce in un cambiamento radicale nel fare impresa. Il coaching aziendale, come metodo di sviluppo personale ed organizzativo e la figura del manager della felicità, punto di riferimento nell’organizzazione per favorire il benessere organizzativo, che punta a ricercare il miglior work life balance. L’attenzione sarà posta sullo stretto legame presente tra il rapporto che i collaboratori hanno e manifestano nei confronti dell’azienda, sulla sempre maggiore consapevolezza da parte delle aziende del legame tra benessere, motivazione, soddisfazione e produttività e sull’importanza della cura del benessere dei collaboratori elemento fondamentale per raggiungere un clima organizzativo positivo.

“Oggi più che mai l’azienda sente la necessità di concentrarsi al proprio interno sulla qualità della vita dei collaboratori, a spostare il focus dell’attenzione sui bisogni di benessere totale delle persone”, spiega la professoressa Renata Kodilja. “Da qui l’urgenza di trasformare i luoghi di lavoro in contesti positivi, in cui le persone siano motivate e valorizzate. Questo con l’obiettivo di migliorare il benessere del singolo individuo e della collettività, al fine di creare maggior coinvolgimento nella mission e nei valori, aumentare la reputazione dell’impresa come luogo desiderabile in cui lavorare, diminuire il turnover, incrementare la produttività. L’obiettivo del workshop è focalizzare quindi sull’urgenza di un tale cambiamento culturale dell’azione manageriale”.

Animaimpresa, partner di progetto, svolge attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della responsabilità sociale d’impresa e dello sviluppo sostenibile presso aziende, enti, istituzioni ed organizzazioni in genere, attraverso idee innovative e progetti mirati.