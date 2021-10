Il Friuli Venezia Giulia è un esempio virtuoso di collaborazione tra le imprese, rappresentate dal Cluster Comet, le Università e la Regione, attraverso l’Agenzia Regionale Lavoro & SviluppoImpresa.

Un modello che secondo il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente può essere replicato su scala nazionale. È questo il tema principale dell’evento online intitolato 'Fabbrica Intelligente in Fvg: il Cluster Comet nel sistema nazionale del Cluster Fabbrica Intelligente' in programma per giovedì 28 ottobre alle 16.30, organizzato proprio dal Cluster Tecnologico Nazionale.

Sotto i riflettori ci saranno il tessuto produttivo friulano e soprattutto l’evoluzione del settore manifatturiero nella Regione, temi che saranno affrontati attraverso la voce dei protagonisti del mondo industriale e i rappresentanti delle istituzioni che, a livello locale e nazionale, lavorano in sinergia per potenziare il comparto della Metalmeccanica Fvg: Giuseppe Saragò, General Manager di Wartsila Italia, illustrerà Opificio Digitale, il Lighthouse Plant di Wartsila il cui obiettivo è promuovere la collaborazione creando, all’interno dello stabilimento italiano dell’azienda, uno spazio per poter condividere tecnologie con università, centri di eccellenza e aziende, per sviluppare soluzioni che consentano di accelerare la trasformazione da fabbrica 4.0 a un ecosistema smart alla base di una filiera 4.0. Lydia Alessio Vernì, Direttore dell’Agenzia Regionale Lavoro & SviluppoImpresa illustrerà le strategie della Regione, e Marco Sortino, Professore Associato di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso l’Università degli Studi di Udine, porterà la testimonianza dell’effettiva collaborazione tra gli atenei e le imprese.

Non solo: l’evento di giovedì 28 ottobre sarà anche l’occasione per il Cluster Comet per presentare il progetto Horizon 2020 Ai Regio di cui la Regione Fvg è tra le uniche tre regioni italiane partner, proprio grazie al cluster della metalmeccanica. L’iniziativa è rivolta alle PMI per lo sviluppo di progetti su soluzioni legate al tema dell’intelligenza artificiale. Interverrà inoltre Osvaldo La Rosa, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale delle Presidenza del Consiglio dei Ministri, che parlerà della cooperazione tra le Regioni negli ambiti tematici delle Strategie di Specializzazione Intelligente.

“La collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente è fondamentale per le aziende del nostro territorio – commenta Sergio Barel, Presidente del Cluster che oggi rappresenta il 48% della manifattura regionale, con 3.773 imprese e oltre 56mila persone – attraverso di essa le imprese del Friuli Venezia Giulia possono contare su adeguata rappresentanza a livello nazionale. COMET agisce in sinergia con le strategie del Cluster CTN Fabbrica Intelligente e si pone l’obiettivo di portare la voce delle imprese del territorio ai tavoli strategici nazionali e al tempo stesso portare in regione le esperienze di altri cluster nazionali creando un sistema virtuoso per lo sviluppo".

La partecipazione al webinar è gratuita previa registrazione a questo link