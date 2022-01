'Fermare il continuo stillicidio di infortuni sul lavoro'

Non più tardi di mercoledì scorso un 20enne è stato coinvolto in un grave infortunio in un'officina dell’Alto Friuli. “Gli infortuni sul lavoro – dichiara Fabiano Venuti, referente dell’Alto Friuli per i metalmeccanici della Cisl - non sono mai una fatalità. La prevenzione parte dall’analisi minuziosa dei rischi e dal rispetto delle norme sulla sicurezza”.

"La più recenti analisi dei dati sull’andamento degli infortuni elaborate dall’Inail sanciscono un importante incremento di casi nella nostra regione. Nel settore dell’industria metalmeccanica il dato regionale si attesta a 1.339 infortuni nel periodo gennaio-novembre 2021 in netto aumento rispetto alle 1.215 denunce del 2020 per lo stesso periodo".

"Per quanto riguarda la fascia d’età tra 20 e 24 anni, che è proprio quella in cui si ritrova il giovane lavoratore infortunatosi mercoledì scorso, il dato fornito dall’ente assicurativo, che in questo caso però si riferisce a tutti i settori, raggiunge le 1171 denunce d’infortunio nel 2021 contro 898 del 2020 sempre nel periodo gennaio-novembre. Il dato è in linea purtroppo con la tendenza generale ma colpisce ancor di più perché ad esserne vittima è la fascia d’età dei lavoratori più giovani che si è appena affacciata al mondo del lavoro".

Venuti, infine, aggiunge: “La sicurezza sul lavoro non può essere sacrificata sull’altare della ripresa economica e manifatturiera che si comincia a intravedere in alcuni settori. E’ necessario che gli organi ispettivi vigilino sui luoghi di lavoro e dove è necessario sanzionino le aziende inadempienti. Contestualmente bisogna continuamente promuovere e sostenere la sicurezza come vero è proprio patrimonio culturale da trasmettere alle future generazioni, non solo nei luoghi di lavoro ma anche tra le mura domestiche e nel tempo libero".