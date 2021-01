'Fincantieri, la società resta in salute e strategica'

“Mentre in Cina e in Sud Corea si fanno fusioni, questo stop è in primo luogo una frenata alla crescita della cantieristica europea a livello globale, fortunatamente non un colpo a Fincantieri. Va riconosciuto all’Ad Giuseppe Bono il merito di aver reso la società solida e internazionale, e quindi capace di stare da sola sul mercato reggendo nella tempesta della pandemia”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, dopo che è venuta meno l'operazione tra Chantiers de l’Atlantique e Fincantieri.

“Lo scioglimento dell’intesa purtroppo non è un fulmine a ciel sereno ma - sottolinea Serracchiani - la strada degli accordi e delle integrazioni tra sistemi produttivi e finanziari in Europa dovrebbe continuare a essere perseguita e non resa difficile, sia pur con tutte le garanzie sociali e senza penalizzazioni reciproche”.

“La cantieristica resta un settore produttivo fondamentale e strategico per l’economia italiana, con migliaia di lavoratori che continuano a operare, e Fincantieri - aggiunge Serracchiani - ha dimostrato di essere competitiva non solo nelle navi da crociera ma anche nelle attività di carattere strutturale”.