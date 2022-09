'Flex chiude i contratti di somministrazione'

Nuovo allarme dei sindacati sulla situazione della Flex di Trieste. Le segreterie regionali di Felsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp, in una nota, fanno sapere che l'azienda "ha predisposto in maniera unilaterale e non condivisa la chiusura dei contratti di somministrazione, pur trovandoci all’interno di un percorso istituzionale avviato al Mise e avendo fornito garanzie che tutto sarebbe rimasto sospeso fino alla ristretta di domani, 9 settembre, dopo che nell’incontro d'inizio agosto non si era trovato l’accordo sulla chiusura a ottobre dei contratti di somministrazione voluta dall’azienda e alla quale abbiamo sempre opposto tutta la nostra resistenza".

"Nel trovare gravissimo questo atteggiamento, siamo a richiedere urgentemente al Mise la convocazione di un tavolo ufficiale, per dar seguito al percorso istituzionale avviato e nel quale poter chiedere a Flex di chiarire la propria posizione, smentendo quanto da noi appreso e fornendo le dovute garanzie occupazionali di tutti i lavoratori impiegati".

I sindacati ribadiscono la loro totale contrarietà "a decisioni unilaterali da parte aziendale e al di fuori dei percorsi istituzionali previsti. Restiamo in attesa di un riscontro della richiesta d’incontro, riservandoci - in assenza di convocazioni - di condividere e avviare con i lavoratori le opportune mobilitazioni".