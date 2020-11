'Fvg arancione? Ci sentiamo presi in giro'

"Ci sentiamo presi in giro. Che senso ha avuto per il Governo dare il placet all’ordinanza regionale per poi far finire il nostro territorio in zona arancione poche ere dopo? Ma c’è un coordinamento tra Comitato Tecnico Scientifico e ministro Speranza o c’è improvvisazione? Giocano sulla pelle delle persone, degli imprenditori, siamo veramente stanchi. Adesso deve slittare ogni pagamento, e il Governo deve garantire ristori sostanziosi: è ora di dire basta a questo dilettantismo", è il commento di Bruno Vesnaver, presidente comitato regionale Fipe Fvg.

"Questo è fare cabaret non è governare, questa è mancanza di rispetto per chi lavora, fatica, programma. Ci siamo adattati ogni settimana a regole diverse, ma ora la misura è colma. Avevamo appena finito di interpretare l’ordinanza regionale e ora arriva un’altra doccia fredda. Abbiamo fatto gli ordini per il fine settimana e gran parte della merce verrà buttata via: vergogna!, gli fa eco Federica Suban, presidente provinciale Fipe Trieste.