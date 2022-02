'Fvg attrattivo per le aziende che investono sul territorio'

"Riscontro con soddisfazione l'intenzione delle aziende, come quella visitata oggi, di investire con fiducia sul nostro territorio. La Regione ha messo in campo una serie di strumenti per incrementare l'attrattività del Friuli Venezia Giulia non solo attraverso contributi alle imprese ma anche con aiuti fattivi volti ad accompagnare i processi di ampliamento produttivo. Si tratta di strumenti strategici attuati in questa legislatura e capaci di supportare le imprese nei progetti di investimento, ampliamento o riqualificazione e di agevolarle nell'accesso alle risorse messe a disposizione dal sistema regionale".

Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in visita oggi alla Archita srl a Cordenons dove è ubicata una delle due sedi operative dell'azienda produttrice e progettatrice di viteria, l'altra si trova a Oderzo. Il governatore è stato accompagnato da uno dei proprietari, Ferdinando Bada, assieme al direttore amministrativo e finanziario, Alberto Lovison e al direttore generale Sandro Poli oltre al sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove.

Tra i temi affrontati, oltre agli investimenti in innovazione tecnologica di prodotto, di processo e occupazionali che l'Azienda intende attuare nel triennio, anche quello riguardante le esigenze formative indirizzate alla crescita professionale a tutti i livelli e al reperimento di manodopera specializzata.

"Per rispondere alle difficoltà delle imprese nel reperire il personale di cui hanno necessità - ha illustrato Fedriga -, abbiamo messo in campo un sistema regionale capace di attivare, in poco tempo, dei corsi formativi rispetto alle esigenze delle stesse aziende, favorendo percorsi di riprofessionalizzazione, offrendo nuove opportunità per chi cerca lavoro e un aiuto mirato alle imprese nel trovare il personale necessario. Si tratta di un sistema che abbiamo sperimentato su richiesta delle imprese, utile anche per far conoscere la tipologia del lavoro ai potenziali dipendenti".

Il governatore ha poi auspicato la rivisitazione delle misure nazionali che disincentivano la ricerca del lavoro. "In Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Fedriga - diamo un contributo regionale a fondo perduto a chi assume persone in stato di disoccupazione. In questo modo incentiviamo il reinserimento dei disoccupati nel mondo produttivo e diamo loro una prospettiva per un progetto di vita che il mero sussidio non può offrire".

Archita srl, del gruppo Bifim, opera in prevalenza sul mercato europeo e negli Usa, conta 61 dipendenti e registra un volume di fatturato di 14 milioni di euro. La società si estende su una superficie coperta di 11.000 metri quadrati nei due stabilimenti di Cordenons e Oderzo e ha, in particolare nella produzione di bulloni per il comparto dell'automotive, il proprio core business.

"Una azienda che sviluppa un utile modello di riciclo quale parte fondamentale del proprio business e in cui la sostenibilità fa parte della sua storia fin dall'avvio dell'attività" ha detto Fedriga al termine della sua visita alla Karton di Sacile, azienda leader a livello europeo per la produzione di lastre in polipropilene utilizzate prevalentemente per il packaging nel settore del vetro e dell'automotive. Fondata nel 1967, avviando la produzione di imballi in cartone ondulato, nel tempo l'attività si è indirizzata sull'utilizzo del materiale plastico. Oltre al sito produttivo di Sacile, l'azienda conta anche su un altro stabilimento in Polonia, dando occupazione complessivamente a oltre 500 persone.

Alla presenza del presidente della Karton Giovanni Bressan, del consigliere Piera Bressan, del sindaco di Sacile Carlo Spagnol e del sosttosegretario alla Transizione ecologica Vannia Gava, al governatore della Regione sono state illustrate le attività dell'azienda fortemente orientata all'export, con il 60 per cento della produzione rivolta al mercato straniero.

"La forza della Karton - ha detto Fedriga al termine dell'incontro - è data dal fatto che fin dalla sua fondazione ha rivolto lo sguardo alla sostenibilità, intesa non solo come tutela dell'ambiente ma anche economica e sociale. Infatti il core business sta nella produzione di imballaggi in plastica prevedendo un riutilizzo del prodotto al termine del suo ciclo di vita; ciò è la dimostrazione evidente che, se usata intelligentemente, questa materia prima può avere impatto zero sull'ambiente rispetto ad altri materiali".

Una delle difficoltà che il titolare ha posto in luce nell'illustrazione dell'attività è quella relativa al reperimento della manodopera da formare all'interno dell'azienda. Su questo tema il governatore ha evidenziato come l'argomento stia diventando comune a più di qualche realtà del territorio con la necessità di cambiare visione nelle politiche occupazionali. "In questo momento - ha detto Fedriga - dobbiamo interrogarci come 'sistema Paese' sul modo in cui venire incontro alle richieste di personale da parte delle imprese. Quando c'è grande necessità di manodopera si dovrebbero potenziare i percorsi di inserimento nel mercato del lavoro. In questo modo si ottiene un doppio vantaggio: da un lato si garantisce il personale alle imprese che cercano lavoratori e, dall'altro, si dà una maggiore stabilità alla persona che in questo modo può avere una prospettiva di vita migliore".