'Generali, il piano di Caltagirone mette a rischio i dividendi'

"Su Generali non c’è una guerra, ma un tentativo di presa di controllo da parte di pochi soci di minoranza. Il consiglio ha scelto una strada diversa, che passa per l’indipendenza del cda, una lista con forte maggioranza di consiglieri indipendenti dal profilo internazionale (presidente compreso), e competenze di business, gestione del risparmio, digitale, Esg". Lo ha detto l'amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, in un'intervista a Repubblica.

"Una scelta forte, con la vocazione di rappresentare tutti gli azionisti e avvicinare Generali alle migliori prassi di governance delle grandi aziende internazionali, le public company del capitalismo degli stakeholder. In assemblea due visioni si confronteranno: quella del cda e la visione autocratica di alcuni soci di minoranza", ha commentato Donnet.

Il piano di Cirinà, che il socio Caltagirone vorrebbe al suo posto, e di Claudio Costamagna, vede utili in crescita fino al 14% annuo. "Intanto, più che un piano strategico è un insieme di slide fatte da consulenti che, da una parte, riflettono delle ossessioni (come sulle acquisizioni) più che delle idee, dall’altra fanno confusione tra ambizione e rischio", ha commentato Donnet. "Non sono numeri più ambiziosi del nostro piano: sono solo più rischiosi, e senza remunerare di più gli azionisti anzi, mettendo a rischio i dividendi che, invece, il nostro piano prevede in costante crescita".

"Lo ritengo molto pericoloso, anche alla luce del peggioramento macro, con una guerra che non si sa quanto durerà, più inflazione e meno crescita", ha sottolineato ancora Donnet. "In questo quadro, proporre agli azionisti un rischio molto più alto con identica remunerazione non ha senso finanziario. Vale anche per le acquisizioni da fare a debito, dopo che il piano Generali 2018-21 lo ha ridotto, con l`assenso pieno del cda".