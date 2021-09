'Giovani e Lavoro' fa tappa a Pordenone

Prende il via a Pordenone nelle prossime settimane una nuova classe del corso di formazione per Operatori di macchine a controllo numerico - nell’ambito del programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo e Generation Italy, fondazione non profit nata dalla società di consulenza McKinsey & Company, volto a formare giovani in cerca di opportunità e ad accompagnarli nel mondo del lavoro.

Il corso è aperto a giovani di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è completamente gratuito. Nessuna competenza pregressa è richiesta per accedere al corso, né titoli di studio specifici, ma solo il superamento di un test online e un colloquio motivazionale.

L’obiettivo di Giovani e Lavoro è contribuire a colmare il disallineamento con le competenze richieste dalle imprese e, al contempo, mettere in luce i talenti nascosti dei ragazzi e delle ragazze in cerca di occupazione. Questo corso è stato quindi pensato per rispondere alla carenza di figure professionali specializzate che caratterizza il manifatturiero regionale, fornendo agli studenti e alle studentesse competenze tecniche necessarie per l’utilizzo di macchine utensili e competenze in ambito digitale indispensabili per la programmazione delle macchine a controllo numerico.

Il corso, in partenza il 4 ottobre, si tiene in modalità mista (8 settimane online e 4 in presenza) e affronta le seguenti tematiche: interpretazione del disegno tecnico-meccanico, tecnologia dei materiali, programmazione delle macchine nei linguaggi specialistici, operazioni sulle macchine a controllo numerico (ciclo di lavoro, messa in esecuzione, utilizzo delle interfacce, controllo di qualità), manutenzione di primo livello.