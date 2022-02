'I confini della scienza' a Trieste Next

Sono già iniziati i preparativi per Trieste Next - Festival della Ricerca Scientifica, la cui 11esima edizione si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 settembre.

L’edizione 2022 del Festival – promossa anche quest’anno da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, ItalyPost, curata da Goodnet Territori in Rete e realizzata con la collaborazione attiva di tutti gli enti di Trieste Città della Conoscenza – sarà intitolata “I confini della scienza. Innovazione e ricerca: limiti etici e nuove frontiere”.

"Fin dalla prima edizione, Trieste Next ha scelto di affrontare temi chiave del dibattito scientifico e culturale, dall’alimentazione all’acqua, dall’energia al rapporto tra uomo e tecnologia fino al tema della sostenibilità", spiegano i promotori. "L’11esima edizione sarà un momento per tracciare l’agenda scientifica dei prossimi anni, per proporre riflessioni di ampio respiro sulle nuove frontiere della ricerca e innovazione, nonché sui limiti etici – ma non solo – che guidano il dibattito nella comunità scientifica. Come sempre, è atteso a Trieste un parterre di grandi ospiti ed esponenti delle discipline STEM, ma anche di scienze umane e sociali".

Dopo il grande successo dell’edizione 2021 – svoltasi in contemporanea in presenza e in digitale – i promotori confermano l’obiettivo di tornare a parlare di scienza e innovazione a Trieste, con un calendario di incontri tutti realizzati in presenza, garantendo al tempo stesso la possibilità di seguire gli incontri in live streaming.

Ma non solo: riconosciuto ormai tra i principali appuntamenti nazionali per la divulgazione scientifica, Trieste Next si prepara quest’anno a presentarsi anche in veste internazionale: "Al ricco programma in lingua italiana – commentano i promotori – si affiancherà un palinsesto di incontri in lingua inglese, curato con partner scientifici di rilievo internazionale, con focus sulla fisica, sulle biotecnologie e sulle scienze mediche. Siamo pronti ad accogliere in città 200 ricercatori provenienti da tutta Europa, che si uniranno ai 500 dottorandi e studenti che ogni anno, da tutta Italia, arrivano a Trieste per partecipare al Festival" concludono.

In programma a Trieste Next, quindi, tre giorni di talk, conferenze, seminari e laboratori, con oltre cento eventi in cartellone e 300 relatori. Dal 23 al 25 settembre, torneranno anche gli esperimenti e i laboratori scientifici in piazza Unità d’Italia, curati dagli enti di Trieste Città della Conoscenza, che – dopo il grande successo delle precedenti edizioni – dedicheranno la mattinata di venerdì 23 settembre alle scuole primarie e secondarie della Regione.

Il programma di Trieste Next è ora in fase di definizione. Per aggiornamenti e anticipazioni, punto di riferimento è il sito.