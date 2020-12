'Il 2021 sarà un anno di ripartenza e resilienza'

Ecco il video-messaggio di auguri del presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo. "Il 2020 è stato un a nno difficile, un annus horribilis per la sanità. Molti di voi hanno perduto dei cari. Ma lo è stato anche per l'economia e le nostre aziende, in particolare per quelle del commercio, del turismo e dei servizi legati all'ospitalità".

"Il 2020 lo dobbiamo archiviare, nella speranza che il 2021 sia un anno migliore. Ci vorrà ancora molta pazienza, perché il problema sanitario non si risolverà nell'arco di qualche mese. La scienza, con i vaccini, ci darà una grossa mano. Io sono fiducioso che nella seconda metà del 2021 potremo tornare a relazionarci, a vivere e a lavorare con maggiore normalità, senza tanti vincoli e Dpcm, che hanno confermato come in questo Paese regni spesso la confusione nelle decisioni. Noi che siamo in prima linea e alziamo ogni giorno le serrande, ci troviamo spesso a lottare con una burocrazia e un'ottusità che non hanno nessun senso e non hanno eguali in Europa...".

"Dobbiamo avere fiducia: sarà un anno di ripartenza e resilienza, pur con quelle difficoltà e quei tempi che ben possiamo prefigurare. L'associazione è e resterà sempre vicino a tutti voi".