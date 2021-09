'Il Comune di Udine ci ascolti sul carico e scarico'

Confcommercio Udine, con il presidente mandamentale Giuseppe Pavan, prende atto della decisione della giunta comunale sul progetto di restauro di piazza Marconi, ma non nasconde preoccupazione sul tema degli stalli di carico e scarico.

"I lavori in centro storico vanno fatti e certamente non ci opponiamo alle scelte legittime della giunta – spiega Pavan –, ma non si può non tenere conto delle esigenze logistiche di operatori economici che necessitano di spazi adeguati per svolgere al meglio la propria attività. Attendiamo dunque quanto prima la convocazione da parte dell’assessore Michelini per valutare la situazione e per dare suggerimenti sulla questione del carico e scarico sulla base delle richieste dei nostri associati. Non solo nello specifico di piazza Marconi, ma dell’intera area centrale".