L'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine organizza il seminario online “Il Franchising: strumento di sviluppo del business. Analisi generale e ruolo del professionista”.

L’appuntamento formativo è in programma martedì 9 marzo 2021 dalle 15 alle 18 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 3 crediti formativi.

Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditori per la distribuzione di servizi o beni, indicata per chi vuole avviare una nuova attività e preferisce affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato. Come rilevato dal Rapporto Assofranchising Italia 2020, il franchising ha mosso un giro d’affari di oltre 26 miliardi di euro nel 2019 (+4,4% sul 2018), e continua a creare nuovi posti di lavoro e a godere di ampi margini di crescita.

Governare e sviluppare una catena di franchising richiede la preparazione di un programma chiaro, con obiettivi definiti e massima sinergia tra le persone che compongono il sistema. In questo contesto la figura del professionista assume un ruolo chiave nell’affiancare e guidare le scelte dell’imprenditore per far comprendere il valore degli interessi coinvolti nel settore dell’affiliazione commerciale e favorire una riflessione ponderata sui temi della pianificazione fiscale e dell’organizzazione aziendale di impresa che intenda adottare una formula di sviluppo a rete.

Obiettivo del seminario è fornire ai partecipanti la cassetta degli attrezzi per affiancare le imprese che vogliono utilizzare questa particolare formula di affiliazione commerciale. Dopo una panoramica sui numeri principali del franchising in Italia, il seminario approfondirà aspetti quali il franchising come modello di business, le motivazioni che portano un’azienda a realizzare un progetto di franchising, la documentazione commerciale e contrattuale necessaria, la realizzazione del pilota, lo sviluppo del network. Il seminario dedicherà inoltre due focus sulle dinamiche di gestione della rete e sul contratto di franchising con approfondimenti su inquadramento normativo, struttura del contratto, clausole caratteristiche e criticità. Sarà inoltre analizzato il caso di studio di bmv Srl, società specializzata nella creazione e sviluppo di nuove attività in franchising in tutta Italia e proprietaria dei marchi Crema&cioccolato, Square, Piadinery, Genial Fox, Polycromo e Millo.

Intervengono come relatori: Massimo Capitanio, Direttore FAU Franchising Adivsor Unit presso bmv Srl, Federica Missio, Avvocato in Udine, Giancarlo Bertogna, Co-fondatore e Vice Presidente di bmv Srl e Lorenzo Mazzilli, Co-fondatore e Amministratore Delegato di bmv Srl.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org