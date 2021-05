'Il futuro? E' il computer quantistico'

Roberto Siagri, fondatore di Eurotech e presidente del Carnia Industrial Park, interviene sulle potenzialità, ancora non sfruttate in Fvg, di progetti legati al computer quantistico: il futuro per ogni ambito industriale e non.

"La realizzazione di un computer quantistico con caratteristiche di riproducibilità su scala industriale è un’opportunità da non perdere", spiega. "In regione abbiamo eccellenze, come Sissa, Ictp e due Atenei. Esiste sul territorio regionale il Sincrotrone, che sta a dimostrare come, quando si è voluto credere in grandi cose, si sono poi anche trovate le risorse. Perché non provare ora a mettere insieme le conoscenze per dare vita a una serie di start-up nel settore della computazione quantistica?".

"Le aree di sviluppo sono a grandi linee tre: il calcolatore quantistico, gli algoritmi quantistici e la comunicazione quantistica. Tre aree su cui si stanno cimentando a livello mondiale più di 200 start up, di cui una sola in Italia, più di 150 Università di cui due italiane e 50 istituti di ricerca a livello mondiale esplicitamente dedicate al tema o con specifici programmi di cui nessuno italiano a leggere le ricerce di analisti del settore".

"L’Italia è oggi fanalino di coda dei Paesi del G7 per quanto concerne le tecnologie quantistiche. I primi sette Paesi per presenza di start up nel settore del computer quantistico sono, nell’ordine, Usa, Canada, UK, Germania, Giappone, Francia e Spagna. Se vogliamo rimanere ancora per molto tempo nel G7 dovremmo cominciare non solo a investire nella trasformazione digitale, ma anche - velocemente e intensamente - nelle tecnologie quantistiche, per il calcolo e la comunicazione", prosegue Siagri.

"Le tecnologie quantistiche avranno una grande ricaduta anche nel settore industriale; gli impattati maggiori ci saranno nei settori chimico e farmaceutico, telecomunicazioni, automotive, nuovi materiali e finanza, per citare alcuni esempi, anche se i vantaggi si estenderanno a quasi tutti gli ambiti, così come è successo per il computer classico. Occorre rendersi conto che la meccanica quantistica non è più una questione per scienziati, ma di vantaggio competitivo industriale, rilevante per l’industria del futuro. Esistono circa 300 fondi di venture capital attivi nel settore del computer quantistico e negli ultimi cinque anni hanno investito circa 500 milioni di dollari in start-up".

"Siamo ancora agli inizi della storia dei computer quantistici, un po’ come essere negli anni Cinquanta dei calcolatori classici. Insomma, c’è ancora tutto da fare. Questo è entusiasmante perché quando la tecnologia quantistica, e non solo di calcolo, entrerà negli oggetti di uso quotidiano, avrà un effetto trasformativo sulla società umana. Non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà: prima della fine di questo decennio qualche evidenza pratica si verificherà. L’Europa metterà sul piatto almeno un miliardo di euro sulla partita delle tecnologie quantistiche (gli USA: 2.2 miliardi di dollari o la Cina: 2.5 di miliardi). La Germania sta preparando un pacchetto da più di due miliardi per stimolare le attività nel settore. Il treno non è ancora partito, l'Italia e soprattutto questa regione ha tutte le carte in regola per affrontare la sfida", conclude Siagri.