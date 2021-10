L'emergenza sanitaria, il cambiamento climatico e molti altri fenomeni sollecitano oggi a (ri)pensare il futuro e a interpretare i grandi cambiamenti in atto.

Una sfida nella quale si è felicemente cimentato Graziano Lorenzon - Advisor politiche di sviluppo locale, già consulente per il Ministero delle Attività Produttive, dirigente regionale nonché autore di diversi libri sullo sviluppo locale e sulle politiche dell'Unione europea - nella sua ultima pubblicazione, "Il futuro è già passato" (Aracne) che sarà presentata domani, 12 ottobre 2021, alle 18.30, nella sala riunioni di Confartigianato Servizi Fvg, in via Puintat 2 a Udine.

All'incontro, moderato dal condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, parteciperanno, assieme all'autore, il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, e Alberto Felice De Toni, già magnifico rettore dell'Università di Udine. Sarà l'occasione per discutere le tesi di Lorenzon, che si rifà all'economia classica quando sostiene che per "vincere le sfide del cambiamento, occorre abituarsi a leggere le complessità" e propone la sua “meridiana dello sviluppo” come strumento a disposizione dei soggetti protagonisti delle politiche economiche per capire come “colmare i ritardi accumulati negli ultimi decenni”.

Per Lorenzon, la sostenibilità, in tutte le sue declinazioni, e la transizione digitale richiedono modelli nuovi, che incideranno profondamente anche sulla vita delle imprese, piccole o grandi che siano.

L'incontro è a ingresso libero. Per partecipare è sufficiente registrarsi compilando il modulo che si trova sulla homepage del sito di Confartigianato Udine ed essere in possesso del Green Pass.