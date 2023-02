'Il futuro sta passando, chi è pronto e chi no'

Fondazione Nord Est presenta il rapporto 2022 lunedì 20 febbraio a partire dalle 10 nella Torre di Santa Maria, sede di Confindustria Udine (largo Carlo Melzi, 2).

“Il rapporto 2022 è nel segno di un duplice cambio di prospettiva. Non più l’osservazione e l’interpretazione delle gesta nordestine. Bensì l’analisi di quello che accade e accadrà nel Mondo, sui versanti dell’economia, della società, dell’ambiente, della demografia e delle tecnologie. Per stimolare e aiutare il territorio a ragionare dei cambiamenti in atto e prevedibili ed essere pronto a cogliere le opportunità, anziché subirne le conseguenze", spiega Luca Paolazzi, Direttore Scientifico Fondazione Nord Est.

La stessa definizione geografica di Nord Est è mutata, ricondotta al perimetro istituzionale, che abbraccia non solo il Triveneto ma anche l’Emilia-Romagna. La nuova definizione è coerente con la nuova missione e con l’intento di unire le forze e gli sforzi delle quattro regioni. Da quest’anno Fondazione Nord Est allarga i confini delle analisi e delle riflessioni, aggiungendo un trattino a Nord Est, che diventa quindi Nord-est. L’allargamento si esplicita anche nel coinvolgimento, come autori del Rapporto, di studiosi e analisti che lavorano nei territori emiliano-romagnoli.

Nel rapporto ci si interroga sui possibili futuri e si illustrano gli strumenti per cogliere i segni dei cambiamenti. Sullo sfondo una domanda: come far ripartire la locomotiva Nord-est? E verso dove?

Dopo i saluti della Vicepresidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, si alternano sul palco il direttore scientifico di Fondazione Nord Est, Luca Paolazzi, e Gianluca Toschi, ricercatore senior della Fondazione per la presentazione del rapporto, alla quale seguirà una tavola rotonda con Gianpietro Benedetti, Presidente reggente di Confindustria Fvg, Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto, e Paolazzi.

Visto che per pensare ai futuri non è sufficiente l’intelligenza razionale, perché prima di capire occorre percepire, sentire il domani che viene, la presentazione è concepita come contaminazione e un ruolo importante ha l’arte, in ogni sua espressione. La presentazione vedrà, quindi, la partecipazione del poeta Lorenzo Mullon e dell’attore Mirko Artuso.

Iscrizioni aperte sul sito di Confindustria Udine.