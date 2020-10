'Il pesce che sa volare'

Leadership collettiva e zero sindacato, sono solo due caratteristiche del modello organizzativo che Giancarlo Broggian è riuscito a realizzare nella sua Cgn. La società di Pordenone è oggi leader nazionale nella gestione dei Caf degli studi professionali, ma sta pianificando un ulteriore sviluppo attraverso la diversificazione della propria attività. Di tutto questo e molto alto parla il suo fondatore nel nuovo numero del mensile economico indipendente Il Friuli Business, in edicola da oggi in allegato gratuito al settimanale.

In questo numero di ottobre, poi, si parla del rinnovo dei vertici nazionali di Federlegno che vede una nutrita rappresentanza friulana. Abbiamo parlato con Franco Di Fonzo ed Edi Snaidero. Si parla spesso di vigneto Friuli in termini di alta qualità, ma alla prova del mercato la storia è ben diversa. Per questo il direttore commerciale della Cantina La Delizia, Mirko Bellini, indica una nuova strategia da intraprendere perché oltre a farlo buono, il vino, bisogna anche venderlo e farselo pagare il giusto.

Come sempre, sono numerosi gli approfondimenti sulle aziende della nostra regione e sono presenti le consolidate rubriche di esperti qualificati.

Il numero di ottobre de Il Friuli Business è in tutte le edicole della regione.