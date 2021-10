Domani, giovedì 14 ottobre, dalle 17 alle 18, nella Sala Superiore Pordenone Fiere – nell’ambito di Sicam, Catas organizza un seminario su ‘Il profumo del legno e le regole sulle emissioni indoor’.

Franco Bulian, direttore Catas parlerà di ‘Le emissioni di Sov dal legno e dai suoi derivati’, mentre Daniele Bergamasco, responsabile reparto chimico Catas, parlerà di ‘Le regole attuali e future sulle emissioni di Sov dai mobili’.

Quando consideriamo le caratteristiche ‘sensitive’ del legno, oltre al suo aspetto visivo, nobile e familiare, oltre alla piacevole sensazione tattile che produce quando lo sfioriamo, dovremmo considerare a ragione anche il suo odore. Il profumo del legno, infatti, produce normalmente sensazioni piacevoli che richiamano la natura, i boschi, l’ambiente ma che possono anche risvegliare in noi ricordi legati al lavoro delle vecchie falegnamerie alle stanze di antichi palazzi, un profumo che è dunque anche un richiamo profondo alla cultura e alla storia dell’umanità.

In termini meramente scientifici questi aromi sono evidentemente il frutto dell’emissione di sostanze organiche volatili che dal legno passano all’aria giungendo quindi fino alle nostre narici e conseguentemente alle cellule olfattive che ci consentono di percepirne la presenza.

Come ben sappiamo, norme, leggi, regolamenti di vario tipo puntano oggi l’attenzione proprio sugli effetti delle potenziali emissioni di sostanze volatili dai materiali che ci circondano imponendo conseguentemente delle attenzioni anche su quelle che derivano dal legno e dai suoi derivati. Questo seminario si propone di esaminare le emissioni naturali e di valutarle in riferimento ai regolamenti vigenti in materia anche alla luce di una nuova norma in fase di elaborazione in sede Uni sulle emissioni di sostanze organiche volatili dai materiali con cui sono realizzati i mobili.