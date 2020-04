'Il sistema ripartirà. Nervi saldi e rispetto delle regole'

Associati di Confindustria Alto Adriatico riuniti in videoconferenza, questo pomeriggio, per alcune importanti comunicazioni del Presidente, Michelangelo Agrusti e del team che assieme a lui, in questi giorni, festivi compresi, ha operato per la risoluzione di alcune delle tante questioni innescate dall’applicazione dei vari DPCM.

"Parte dei problemi contingenti – ha detto Agrusti – è rientrata grazie alla collaborazione con Prefettura, GdF, Cciaa di Pordenone-Udine e Regione e Sindacati. Siamo riusciti a riattivare il 97% delle aziende che aveva formulato domanda alle Prefetture interessate (Pordenone, Trieste, Gorizia), riportando in produzione, ieri, anche quelle del comparto Legno – Arredo". Agrusti ha più volte rimarcato il valore associativo: "Insieme – ha detto – siamo in grado di fare ciò che il singolo probabilmente non concretizzerebbe". Il Presidente si è soffermato anche sui contenuti del protocollo di sicurezza sottoscritto con i sindacati informando gli Associati che il testo è stato adottato a livello nazionale, a riprova delle relazioni di qualità che esistono nel Pordenonese.

Da Agrusti un grazie anche alla lungimiranza degli imprenditori che per primi, come dimostra il sondaggio effettuato da Confindustria AA, "avevano adottato misure di prevenzione prima dei protocolli, senza contagio. E ai tavoli di negoziazione abbiamo ribadito che le aziende sono alcuni dei luoghi più sicuri che esistano oggi, quest’attenzione maniacale di mettere in cima ai nostri pensieri la salute dei lavoratori dovrà proseguire in futuro con applicazione ugualmente rigorosa delle regole. L’emergenza – ha spiegato ancora Agrusti agli Associati che hanno più volte ringraziato per la vicinanza e la fattiva collaborazione – è tutt’altro che conclusa e richiederà un nuovo modo di pensare, agire, produrre, non sappiamo ancora per quanto tempo, ecco perché è il momento di mantenere i servi saldi, di continuare a governare con saggezza nella tempesta, siamo usciti dal decennio perduto più forti di prima. Confindustria Alto Adriatico – ha detto ancora – continuerà ad assistervi, anche con chi non è associato perché pensiamo sia giusto, proseguiremo in sede nazionale la battaglia per ottenere il più rapidamente possibile liquidità a condizioni ragionevoli". Il riferimento è al nuovo Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, "uomo giovane, forte, tenace, capace, rispettato".

In chiusura il Presidente ha riproposto la necessità di restare uniti, "in Regione – ha aggiunto – stiamo compattamente cercando di far capire che se vengono meno i sette decimi dell’Irpef che il comparto produttivo corrisponde o i 9 decimi di Iva, ebbene, se questi introiti vengono meno, nel 2021 sarà davvero difficile reperire le risorse per sostenere il Sistema Sanitario Regionale. O riparte l’industria o crolla il sistema. Ma resto fiducioso. A patto che il Governo faccia la sua parte, corrispondendo i crediti che le imprese vantano, ridando vita a cantieri fermi (opere per 30 mld). D’altra parte, volere è potere, prendete il ponte di Genova… O si rinasce come nel Dopoguerra o verremo travolti".