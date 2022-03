'Il tema dell'energia sia al centro del Pnrr'

"Tanto è raro vedere cambi di scenario così repentini quanto è urgente velocizzare l’attuazione del Pnrr. Ma un Piano nazionale rivisitato, dove al primo posto deve esserci il tema energetico", è l'analisi di Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine con delegata all’implementazione del programma e, nello specifico, a formazione, natalità e famiglia, internazionalizzazione, Pnrr e infrastrutture.

"Se fino a ieri il Piano Energetico era considerato uno strumento fondamentale per cambiare la politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione, oggi è diventato una questione tanto economica quanto sociale, fra l’altro, di breve periodo. Oggi, infatti, la transizione energetica non è più necessaria solo per salvare il nostro Pianeta dagli effetti del cambiamento climatico, ma anche per salvare la nostra economia, il nostro tessuto industriale e quindi l’intera comunità sociale".

"È ora di affrontare una serie di cambiamenti che condizioneranno il nostro stile di vita lasciando da parte la, tanto cara al nostro paese, retorica ambientalista semplicistica. La transizione energetica è urgente, punto. Ci sono, quindi, delle decisioni da prendere, delle abitudini da cambiare e delle strategie da strutturare, tutto nel brevissimo termine".

Nel dettaglio, il programma prevede:

1. Le imprese dovrebbero essere spinte a produrre energia rinnovabile con incentivi adeguati. Per fare un esempio: consideriamo di installare una potenza di 500 MW di pannelli fotovoltaici, ovvero, alle latitudini del Friuli-Venezia Giulia, 600 milioni di kWh/anno. L’investimento richiesto sarebbe di circa 450 milioni di euro. RAFVG potrebbe concedere un finanziamento a fondo perduto per il 20% dell’investimento (90 milioni di euro).

2. Dovrebbero essere tolti tutti i vincoli non strettamente necessari per l’implementazione di impianti di energia rinnovabile, per rendere il processo rapido e quindi utile.

3. Le famiglie dovrebbero ricominciare a educare i bambini alla cultura del risparmio energetico, e contemporaneamente fare uno sforzo per ridurre i consumi.

4. Andrebbe rivisto il Piano di Illuminazione Pubblica, eliminando tutto ciò che non è necessario ai fini della sicurezza. Tutte le Amministrazioni Pubbliche dovrebbero rapidamente dare seguito al Relamping all’interno di tutti gli edifici (Ospedali, Sedi comunali, Scuole, Palestre, Centri sportivi etc) facendosi promotori anche presso i cittadini di tale cultura di immediato ritorno economico (mesi allo stato attuale dei prezzi …) promuovendo altresì presso i cittadini la sostituzione di elettrodomestici datati energeticamente pessimi (vecchi frigoriferi e frigocongelatori).

5. La Regione dovrebbe riprendere in mano in maniera fattiva e concludente le questioni “rigassificatori” e “teleriscaldamento”. Il tema teleriscaldamento riguarda i recuperi termici di soggetti in grado di produrre grandi quantità di acqua calda surriscaldata o vapore (i.e. acciaierie) in ottica di recupero e di non dissipazione di energia che altrimenti verrebbe persa. Il progetto relativo alla zona ZIU è sul tavolo di comune e regione da anni e non ha mai trovato approvazione per una serie di motivi che oggi sono stati superati nel giro di poche settimane. Se prima il tema era il risparmio, oggi il tema è diventato la vera e propria sostenibilità di bilancio sia delle famiglie che delle imprese. Il progetto è in fase di studio di fattibilità, segue il Prof Nardin dell’Università di Udine.

6. L’energia dovrebbe essere usata solo quando serve e per l’esatta quantità necessaria. Mi riferisco agli investimenti necessari per la digitalizzazione energetica e per la creazione di smart grid indispensabili data anche la discontinuità del contributo delle risorse rinnovabili all’offerta di energia.

7. Far partire una filiera della produzione di tecnologia solare / fotovoltaica (moduli e celle) e di accumuli elettrochimici (batterie) in regione/in Italia , per non dover passare dalla “Dipendenza Russa” alla “Dipendenza Cinese” su beni così strategici ai fini della Transizione Ecologica.

8. rifondare le regole del mercato energetico elettrico italiano e di conseguenza europeo, passando da una visione “a giorno” ad una visione “a decade”, visto che la Transizione Energetica richiede prospettiva ed importanti investimenti, che solo con questa nuova prospettiva di mercato possono essere correttamente supportati, permettendoci così di non ricadere in aumenti prezzi simili a quelli attualmente subiti.

"Non c’è tempo da perdere. Bisogna procedere, ora. E tutti noi dobbiamo dare il nostro contributo", conclude Mareschi Danieli.