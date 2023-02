Federmanager Fvg organizza una serata all'insegna del libro 'Il tempo dei Costruttori' di Claudio Siciliotti. L’autore, che presenterà la propria raccolta di articoli incentrati sul necessario ritorno di una centralità della questione fiscale, sarà intervistato da Daniele Damele, Presidente Federmanger Fvg.

Siciliotti, titolare dello Studio Siciliotti e Associati, dottore commercialista in Udine, ha ricoperto diverse cariche istituzionali in organismi rappresentativi della categoria professionale a livello nazionale. Dal 2008 al 2012 è stato presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Autore di diversi libri, scrive abitualmente articoli su argomenti di economia e fisco.

“Venne da me un commercialista, non uno qualunque. Era il presidente dell’Ordine nazionale dei commercialisti. Mi disse: voglio scrivere. Gratuitamente. Feci il possibile per dissuaderlo, mi respinse. Con garbo, ma mi respinse. Fu così, in un ormai remoto, che si incrociarono le nostre carriere professionali…” Così Omar Monestier nell’introduzione de 'Il tempo dei Costruttori'.

Il suo nuovo libro, che porta il sottotitolo 'Dalla stagnazione economica fino alla pandemia e ai venti di guerra, alla ricerca di un progetto paese', è un esplicito invito a “costruire un progetto Paese, in grado di dare risposta alle esigenze delle giovani generazioni. Un progetto che sappia trasmettere fiducia e sicurezza ed abbia anche la capacità di dare un senso alla sofferenza, quando questa è necessaria. Sviluppo economico sostenibile, equità fiscale ed adeguata formazione devono essere al centro di questo progetto”.

L'evento si terrà nella sede di Federmanager Udine, in va Tolmezzo 1, venerdì 10 febbraio alle 18. Si consiglia la prenotazione a federmanager.fvg.ud@federmanager.it