'Inaccettabile la chiusura della Ttf di Flagogna'

“E' un vero e proprio fulmine a ciel sereno” commenta il referente della Fim Cisl Alto Friuli Fabiano Venuti. “Lunedì, senza alcun preavviso o segnale premonitore, la FG Group di Torino ha comunicato la chiusura dello stabilimento di Flagogna dall'1 febbraio".

Si sono riuniti oggi in assemblea i lavoratori della storica azienda della Val d’Arzino assieme ai sindacalisti Fim Cisl Venuti e Giuseppe Sedola per decidere quali azioni mettere in campo per difendere il loro posto di lavoro.

"La decisione della proprietà è a dir poco incomprensibile. L'azienda ha carichi di lavoro costanti che impegnano tutti i dipendenti a ciclo continuo. Fra le maestranze regna l’incredulità e la rabbia. Dall’assemblea è emerso, inoltre, che anche i clienti, che da sempre apprezzano la qualità delle lavorazioni della Ttf, protestano perché si trovano in estrema difficoltà a fronte di questa imminente chiusura".

Dopo l’assemblea, la Fim Cisl ha immediatamente inoltrato una richiesta urgente d’incontro ai vertici aziendali e a Confindustria Udine per ottenere il ritiro del provvedimento che porterebbe alla chiusura definitiva di un’azienda fondata nel 1973 e che impiega una decina di lavoratori in un territorio dove le attività produttive sono poche e risulta difficile ricollocarsi.

"Non c’è tempo da perdere: i clienti si stanno già organizzando con altri fornitori e la concorrenza potrebbe arrivare anche da oltre confine. Non possiamo permetterci di lasciar chiudere le aziende con questa disinvoltura e ancor di più nella nostra montagna che soffre da decenni di un fenomeno di spopolamento ormai cronico”, conclude Venuti.

“Ci siamo già attivati affinché il Governo e il Parlamento si adoperino per salvaguardare produzione e lavoro, anche la Regione metta in campo ogni strumento per raggiungere questo obiettivo”. Lo affermano i consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle. “La denuncia dei sindacati in merito alla decisione della FG Group di Torino, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento, è arrivata senza preavviso e senza che ci siano apparenti motivazioni a giustificarla”.

“È fondamentale – conclude la nota - evitare di perdere posti di lavoro in un territorio già fortemente in sofferenza dal punto di vista economico come quello della nostra montagna”.