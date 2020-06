'Informest sempre più a supporto degli Enti locali'

"La mission e le competenze di Informest dovranno essere sempre più orientate al supporto degli Enti locali per la progettazione di interventi di sviluppo locale. La partecipata regionale dovrà rafforzare quindi le attività legate alla progettazione europea e l'attuazione di politiche di sviluppo della cooperazione a livello nazionale, internazionale e comunitario". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine dell'assemblea ordinaria di Informest a cui ha partecipato in videconferenza. L'assise ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e nominato i membri del nuovo Consiglio di amministrazione che, rispetto al Cda uscente, sarà composto da quattro e non da cinque membri. I nuovi componenti sono Boris Dijust (presidente), Gianfranco Marino (vicepresidente) e i consiglieri Giorgio Clama e Rita De Luca. E' stato nominato anche il Collegio dei revisori dei conti con Vittorio Pella (presidente), Roberto Ziani e Monica Barbiero revisori effettivi, Silvia Brini e Andrea Zanutta revisori supplenti.

"Al presidente e al Cda uscente, così come al personale della struttura, va il ringraziamento di questa Giunta regionale per l'impegno profuso in questi anni - ha detto Zilli - e un augurio di buon lavoro ai nuovi membri. Sono certa che ci sarà continuità e potenziamento del ruolo di Informest". Anche a seguito delle intervenute modifiche nella compagine associativa (dopo l'uscita della Regione Veneto il socio di maggioranza è la Regione Friuli Venezia Giulia con il 99,39% seguita da Ccia Venezia Giulia con lo 0,094%, dal Comune di Gorizia con lo 0,094%, di Tarvisio con lo 0,094% e dalla Comunità collinare del Friuli con lo 0,187%), il ruolo di Informest, potrebbe dunque divenire, nelle intenzioni della Giunta regionale, ancora più efficace "nei progetti in convenzione con l'Amministrazione regionale che attualmente vertono sull'attuazione della Strategia Europa 2020, piano elaborato dalla Commissione europea per contrastare la crisi economica e delineare un modello di sviluppo. A ciò si aggiunge il supporto agli enti territoriali regionali per favorire interventi dedicati" ha comunicato Zilli.

L'esponente della Giunta Fedriga ha sottolineato da un lato la rilevante attività progettuale della partecipata riferita principalmente a bandi dell'Unione Europea e a quella svolta nell'ambito della convenzione regionale per lo sviluppo delle attività in favore del territorio; dall'altro, il contenimento dei costi che hanno consentito di ridurre il trend di erosione del Fondo di dotazione.

"Nel consuntivo 2019, il Fondo di dotazione è stato utilizzato in modo inferiore rispetto a quanto autorizzato dall'assemblea degli associati con l'approvazione del bilancio preventivo 2019 (- 44.59% pari a 396.567 euro) - ha rilevato Zilli - e si evince anche il miglior risultato di gestione con il conseguente minor ricorso al Fondo degli ultimi anni".

Il risultato dipende da una serie di elementi quali un significativo aumento dei contributi su progetto (+ 45,66% pari a 597.712 euro), grazie ad attività acquisite nel corso del 2019, da un contenimento di tutti i costi non coperti da progetti, in particolare quelli dei servizi e del personale.

Nel dettaglio, l'analisi del bilancio consuntivo evidenzia un valore della produzione pari a 2.419.277,00 euro costituito dalle voci relative ai ricavi derivanti dai contributi su progetti e al cofinanziamento dell'attività, mediante l'utilizzo del Fondo di dotazione. I ricavi dai contributi su progetti ammontano a 1.906.796,00 euro con un incremento di 569.033,00 euro (+42,5%) rispetto al 2018, oltreché rispetto al preventivato. Risulta, così, aumentato il peso di questa voce rispetto al valore complessivo della produzione (nel 2018 il 69%, mentre nel 2019 il 79%).