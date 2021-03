Mercoledì 17 marzo nel corso dell'evento "L'innovazione sostenibile: società benefit e nuovi modelli organizzativi" si parlerà di nuovi modelli di business e nuove forme di organizzazione per accrescere il valore dell'impresa ed essere competitivi sul mercato con un approccio sostenibile, generando valore sociale per i territori.

L'evento, diviso in due sessioni, dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30, si svolge online sull'applicazione Zoom. La partecipazione è aperta, ma è necessario registrarsi sulla piattaforma Eventbrite. L'iniziativa si inserisce nel ciclo di #talkmeeting proposti da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per approfondire e condividere riflessioni sulle tendenze in atto, idee e visioni imprenditoriali.

In occasione dell'incontro si parlerà di società benefit, con il racconto di casi virtuosi ed esperienze concrete di nuovi modelli organizzativi. Interverranno realtà industriali e imprenditoriali significative della regione, consulenti qualificati, Friulia, nonché la Direzione centrale attività produttive e turismo e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con la moderazione di Agenzia Regione Cronache.

Per informazioni Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tel: 040.3772491 o mail a lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it