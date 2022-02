'Inps per tutti' aiuta i cittadini fragili nascosti

Presentato questa mattina, alla presenza di Maria Luisa Gnecchi, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Inps e dell’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, il progetto nazionale Inps per tutti con cui l'Istituto di previdenza sociale vuol rendere più accessibili le sue prestazioni alle persone in condizione di emarginazione e fragilità e rafforzare la rete di inclusione sociale e di contrasto alla povertà.

In collegamento online erano presenti le 11 associazioni del Terzo settore che hanno aderito all’iniziativa con la sigla del protocollo di intesa: Caritas di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Comunità di Sant’Egidio, Comunità di San Martino al Campo, Goap Trieste, e le Associazioni “Iotunoivoi”, “Da donna a donna”, “SOS Rosa” e “Voce Donna”.

I soggetti firmatari collaboreranno per segnalare all’Inps i potenziali beneficiari delle prestazioni socioassistenziali tutelando così i bisogni sociali ed economici del singolo e della famiglia. Per raggiungere, infatti, le fasce di popolazione più deboli è decisiva la collaborazione sul territorio con organizzazioni sociali e associazioni caritatevoli.

“Il progetto Inps per tutti - ha illustrato il direttore regionale Paolo Sardi - è una declinazione dell’accordo quadro nazionale voluto dai vertici dell’Istituto ed esprime la volontà di essere vicini a chi è in difficoltà e di facilitare l’accesso ai servizi erogati dall’Inps. Ha l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale, rimuovere gli ostacoli che impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, tutelare i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie. La sottoscrizione della convenzione nasce dalla volontà congiunta di raggiungere anche quei cittadini che per diversi motivi sono ai margini del contesto sociale. In particolare Inps per tutti si rivolge a singoli, famiglie senza tetto o senza fissa dimora e a tutti coloro che si trovano in situazioni di grave difficoltà economica e personale”.

Il progetto è già stato testato con successo in alcune regioni e in grandi aree urbane del Paese, tra le quali Milano e Roma, e dall'esperienza fatta si conferma che in precedenza gli strumenti messi a disposizione per sopperire ai bisogni sociali non raggiungevano i più bisognosi.

“In questi anni l’Istituto è diventato punto di riferimento sempre più rilevante - ha aggiunto Sardi - per supportare tutti coloro che richiedono prestazioni e per superare momentanee o consolidate situazioni di difficoltà economiche, lavorative e di inclusione sociale. Problematiche che - ha rimarcato - sono presenti anche nel nostro territorio regionale nonostante l’impulso economico garantisca maggiormente i nuclei familiari rispetto alle condizioni di emarginazione presenti in altre realtà del Paese”.

Anche in Fvg il reddito di cittadinanza è aumentato in termini assoluti, complice anche la crisi pandemica e i suoi effetti devastanti. Va sottolineato, però, che l’impatto percentuale rispetto al dato nazionale è inferiore pur consolidandosi come una misura cardine della lotta alla povertà, in un territorio caratterizzato da un’età media molto elevata con forte incidenza sulle prestazioni pensionistiche e anche sull’invalidità civile.

Nello specifico Sardi ha sottolineato che l’incidenza del reddito di cittadinanza è pari allo 0.7% del totale delle domande su scala nazionale, una percentuale inferiore rispetto al rapporto della popolazione residente con il dato nazionale che si attesta al 2%. Un dato che non deve ingannare perché la pandemia ha comunque inciso anche in Fvg, visto che i nuclei beneficiari sono passati dai 10.324 del 2019 ai 13.128 del 2021 segno che la crisi ha creato inevitabilmente maggiori disuguaglianze.

Al contrario, nel 2021 sono stati ben 49.825 i titolari delle pensioni di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento pari al 1,6% del totale nazionale con un rapporto molto vicino a quello della popolazione residente su base nazionale che è appunto pari al 2%. Stesso discorso va fatto per i titolari di un trattamento di quiescenza (i pensionati in regione sono 354.974 per un totale di spesa media pari a 7,423 miliardi , il 20% circa della quale, tuttavia, non è legata a versamenti contributivi- si pensi all’assegno sociale, all’invalidità civile od alle integrazioni al minimo. Di fatto il 29% della popolazione è titolare di un trattamento di quiescenza.

Dal canto suo l’assessore regionale Alessia Rosolen ha evidenziato l’importanza di “Inps per tutti” che si rivolge a quelle fasce di popolazione più fragile, che spesso non sono a conoscenza degli aiuti che il sistema pubblico nel suo complesso mette a disposizione perdendo spesso delle opportunità per iniziare a uscire da queste situazioni di disagio".

Ha sottolineato come attraverso i Centri per l’Impiego l’amministrazione regionale è ai vertici nazionali con riferimento agli indici di occupazione dei percettori del Reddito di Cittadinanza. Il dato è certificato da Anpal: il 47,6% dei percettori di RDC, anche grazie al lavoro svolto dai CPI, ha usufruito di un’assunzione. Dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale. E’ un dato positivo, ha evidenziato ancora, che probabilmente non è frutto del caso ma di un sistema pubblico che pur tra tutte le difficoltà funziona. Su questo punto l’Assessore Rosolen ha ringraziato l’INPS per la costante collaborazione sempre improntata a superare i problemi procedurali e ad aiutare i concittadini.

“Va sottolineato che – ha aggiunto il direttore regionale - come l'Inps nel pieno della pandemia ha fatto fronte a un incremento delle prestazioni sugli ammortizzatori sociali pari a 42 volte quelle dell’anno precedente, garantendo la stabilità sociale beneficiando anche della collaborazione, nella prima fase, della regione FVG per quanto concerne la cassa integrazione in deroga”.

Il rischio, in un quadro articolato come quello attuale, è quello di non riuscire a raggiungere tutti, tanto più che le prestazioni sono a domanda, da presentarsi direttamente o tramite gli intermediari. Vi sono persone, dunque, che, ai margini della società, non sono in grado di far valere i propri diritti perché non li conoscono o non sono in condizione di farlo; hanno bisogno, dunque, di essere guidati per esercitarli.

Da qui la valenza dell’iniziativa “Inps per tutti” per la collaborazione con le associazioni che si occupano di sociale al fine di creare una rete efficace di relazioni che consenta di individuare bisogni e prevederne la richiesta all’Inps. L'adesione al progetto da parte delle associazioni firmatarie permetterà, infatti, di avvicinare le persone in condizioni di fragilità sociale ed economica intercettandone i bisogni corrispondenti a prestazioni dell’Inps.

Il progetto “Inps per tutti” si prefigge, dunque, di non lasciare indietro nessuno nell’ottica di una sensibilità sociale che sta caratterizzando l’azione dell’Istituto e si intende procedere in sinergia per individuare i bisogni e gestire le richieste.

Significativa, oltre che specificità tutta regionale, è inoltre l’adesione, in Friuli Venezia Giulia, anche delle associazioni che tutelano le donne vittime di violenza (è di recente istituzione il Reddito di libertà) a dimostrazione della volontà di ricomprendere il più possibile i soggetti fragili a cui lo Stato, attraverso l’INPS, vuole fornire sostegno per farli sentire membri della Comunità.

Sono intervenuti il vescovo della Diocesi di Concordia Pordenone, mons. Giuseppe Pellegrini, che h portato i saluti delle quattro Caritas del Friuli Venezia Giulia e Francesca Maur, presidente del GOAP Trieste.

Il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Marialuisa Gnecchi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa fortemente voluta dai vertici dell’Istituto. “Questo approccio – ha detto – deve diventare un modo di essere presenti assieme alle associazioni del territorio. Solo la rete tra tutti i soggetti - ha continuato - può permettere di intercettare i bisogni inespressi in una fase in cui la decodifica della domanda è sempre più prioritaria”.

Gnecchi, inoltre, ha evidenziato positivamente la pronta risposta del territorio, e il coinvolgimento dei centri a sostegno della violenza sulle donne per le importanti ricadute anche familiari delle prestazioni loro erogate.