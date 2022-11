La Safau come patrimonio della memoria, per il Friuli, per il sindacato, per il mondo del lavoro. E' incentrata sulla storia del grande stabilimento siderurgico udinese il documentario “L’acciaio dentro. Vite, fatiche e sudore accanto al camino della Safau”, che sarà presentato domani, giovedì 1 dicembre, nella sede della Cgil di Udine, alla presenza degli autori, Andrea Marmai e Ivano Sebastianutti.

La proiezione sarà preceduta un intervento di Emiliano Giareghi, segretario provinciale della Cgil, e seguita da un dibattito sul tema "La dignità del lavoro", moderato dalla giornalista Giacomina Pellizzari, con la partecipazione di Gino Dorigo e Roberto Muradore, sindacalisti che vantano entrambi lunghi trascorsi nel settore metalmeccanico e nella Safau, e di Caterina Mazzanti, ricercatrice di Diritto del lavoro all’Università di Udine. Concluderà i lavori il segretario regionale della Cgil Villiam Pezzetta.

L’appuntamento è fissato alle 17.30, con ingresso libero, nel limite della capienza della sala riunioni della Camera del Lavoro (viale Giobatta Bassi 36) , al suo primo incontro pubblico dopo la conclusione dei recenti lavori di rinnovamento della sede.