'L'offerta di Sparkasse non avvantaggia gli azionisti'

Le offerte non sono convenienti per gli azionisti e titolari di warrant”. Questo è quanto ritiene il Cda di Civibank presieduto da Michela Del Piero, e riunitosi oggi a Cividale per valutare l’Opa di Sparkasse, che ha proposto 6 euro e 50 ad azione più un premio fedeltà per gli warrant.

La Banca ha assunto le decisioni con il voto favorevole di tutti gli amministratori presenti e un’astensione. Secondo la banca friulana sono diverse le motivazioni alla base della scelta. In primis, mancano condivisione di valori e strategie visto che – a suo parere - il progetto presentato da sparkasse non è in linea con il piano industriale e con la vocazione di società benefit. E ancora, per il Cda le offerte sono state “intempestive”, vista al fase di transizione del processo di rafforzamento della banca.

Inoltre Sparkasse, secondo il Cda “potrebbe ottenere significative sinergie tramite l’acquisizione di CiviBank che, tuttavia, non sono state riflesse nel corrispettivo e non saranno quindi condivise con gli azionisti di CiviBank”. L’operazione, poi non preserverebbe l’autonomia creditizia commerciale e finanziaria di Civibank, facendo venir meno la forte vocazione territoriale.

Civibak, infine, lamenta che le offerte sono selettive e non sembrerebbero rispettare il fondamentale obbligo di parità di condizioni offerte a tutti i destinatari. Quanto al prezzo, questo non riflette adeguatamente il valore delle azioni e dei warrant. Insomma, un’offerta da rispedire in toto al mittente.