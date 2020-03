'La Cina si sta riprendendo, recupereremo'

Danieli guarda con fiducia alla seconda metà del 2020. "Il traino della nostra produzione è ovviamente la Cina, che ora, quasi terminata la crisi determinata dal Coronavirus, sta tornando a recuperare”, commenta Alessandro Brussi, direttore finanziario della multinazionale di Buttrio. “Recupereremo ciò che non è stato venduto in questi mesi e il secondo semestre dell'esercizio sarà buono".

"I primi due mesi dell’anno hanno visto un mercato più ricettivo e per il momento non ci sono conseguenze particolari a causa del Coronavirus", commenta ancora Brussi. “Noi vendiamo beni capitali, che necessitano di due anni per il montaggio".

Il fatto che il Gruppo sia costituito da 70 società sparse per il mondo che vendono anche estero su estero, "scongiura ogni eventuale problema legato alla crisi italiana. E anche il mercato europeo si è un po' ripreso".