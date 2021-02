'La crisi dei vuoti non ha danneggiato il Terminal di Trieste'

La crisi legata alla pandemia da Covid-19, con i conseguenti periodi di lockdown che hanno investito i vari Paesi con tempi e modalità differenti, ha creato uno squilibrio fra produzione e consumi fra le diverse aree del pianeta. L’impatto sul settore della logistica e dell’import/export internazionale ha portato a una crescente carenza di equipment per spedire le merci. In particolare, l’elevata richiesta di container vuoti in Cina ha generato in Europa una situazione per cui spedizionieri e caricatori possono non essere in grado di spedire le proprie merci, anche dove ci sarebbe disponibilità di stiva sulle navi, proprio per la mancanza di container vuoti.

Se è vero che queste difficoltà sono particolarmente avvertite nei porti del nord Europa e in quelli tirrenici, è altrettanto vero che ci si sono aree in cui la mancanza di equipment non ha avuto lo stesso impatto, come l’area del porto di Trieste.

“Il dibattito in corso sulla disponibilità di vuoti in Europa rispecchia un reale problema del mercato. È un dato di fatto come negli ultimi mesi gli esportatori europei stiano fronteggiando una situazione critica, lottando per i vuoti e siano costretti, spesso, a ripianificare le loro spedizioni oltremare", ha commentato in merito Antonio Maneschi, Presidente di TO Delta Group.

“In questo scenario complesso possiamo però dire che, a Trieste, la situazione complessiva in relazione a questo problema non risulta affatto drammatica. Al contrario, infatti, grazie ad un sostenuto flusso di container in importazione caratterizzato da un rapido turn-around, supportato peraltro da un’efficiente rete ferroviaria a disposizione, la disponibilità dei container vuoti a Trieste non sta mostrando segni di sofferenza, a differenza di quanto invece accade in altri porti e aree d’Europa".

T.O. Delta Group è uno dei maggiori protagonisti nel panorama logistico e dei trasporti intermodali in Italia. Il Gruppo è attivo con investimenti nei terminal marittimi, interporti, società di trasporti, logistica e spedizioni. Dal 2004 controlla il Trieste Marine Terminal che gestisce il terminal container del Porto di Trieste, gateway per l’Italia Centro Orientale e il Centro-Est Europa.

L'hub dell’Alto Adriatico si completa con la "Compagnia Portuale" del Porto di Monfalcone, che gestisce circa il 75% dei volumi dello scalo (secondo in regione dopo Trieste), specializzato nella movimentazione di rinfuse solide, legname, prodotti legati all’industria metallurgica ed alle merci non containerizzate in genere.

Sisam Agenti S.r.l. è la società del gruppo che copre le attività di agenzia, logistica di project cargo e liquid bulk.