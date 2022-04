'La Fiera di Udine è diventata un Campus'

“In questi tre anni Gomiero ha portato a termine la missione affidatagli, ovvero trasformare la Fiera di Udine in un vero e proprio Campus, destinato non solo a manifestazione espositive, ma con la capacità di ospitare e sviluppare iniziative di più ampio respiro”. È questo il giudizio espresso dal presidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, a conclusione del mandato di Lucio Gomiero quale amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere, società che ha tenuto oggi la sua assemblea.

“Quello che si sta sviluppando nel quartiere di Martignacco è qualcosa di più ampio e complesso di una normale fiera ed è quanto i soci della società hanno affidato a Gomiero” ha sottolineato Da Pozzo.

Gomiero, che non sarà riconfermato, da parte sua ha snocciolato le attività realizzate in questi tre anni, sia sul fronte delle fiere, penalizzate dalla pandemia, sia su quello degli affitti delle strutture a terzi. Ha poi sottolineato il ruolo svolto dalla Fiera quale maggiore Hub per le vaccinazioni in regione.

Importante è stato anche lo sblocco dei lavori da tempo attesi, addirittura dieci anni. “Finalmente abbiamo avviato i primi interventi per 1,9 milioni di euro” ha sottolineato l’amministratore unico. “Tra i risultati da completare la collaborazione con Pordenone Fiere, con cui ci siamo confrontati su alcuni appuntamenti, ma rimane del lavoro da fare”.

Infine, Gomiero ha annunciato che da metà di quest’anno l’Arpa Fvg trasferirà la propria sede udinese nel quartiere fieristico.