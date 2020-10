'La nuova normalità, come cambia la sicurezza'

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha portato in primo piano il tema della sicurezza e costretto a ripensare stili di vita e organizzazione del lavoro. Siamo in presenza di quella che viene chiamata “nuova normalità” nella quale comportamenti - solo fino a pochi mesi fa consolidati – appaiono impensabili. E domani? La normalità sarà certamente ancora diversa, perchè come sempre avviene, sarà il frutto di tutte le esperienze passate adattate al contesto di riferimento.

Per questo motivo è importante esplorare e sperimentare soluzioni e cambiamenti, valutandone la portata e le conseguenze, così da potere scegliere nel futuro, la migliore normalità possibile. I temi saranno al centro della Giornata di studi SicurezzAccessibile, grazie a una videoconferenza, organizzata dall'Università di Trieste in collaborazione con il Comitato unico di garanzia Cug, in programma giovedì 22 ottobre dalle 9.

Dopo i saluti istituzionali di Saveria Capellari, presidente Comitato Unico di Garanzia Università degli Studi di Trieste, e l'introduzione del moderatore Giorgio Sclip, esperto di sicurezza Università degli Studi di Trieste, spazio agli interventi di Martina Cvajner, ricercatrice in Sociologia generale Università degli Studi di Trento, Stefano Parolai, direttore del Centro di Ricerche Sismologiche Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Ogs Trieste, Michele Saccomanno, dottorando in Scienze dell’antichità, Università degli Studi di Trieste, formare giovani ricercatori durante una pandemia, Giancarlo Restivo, presidente di Nuova Organizzazione d’Imprese e vice presidente Safetyplayers Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro; dopo la pausa spazio a Emanuela Grigliè, giornalista de La Stampa; Guido Romeo, giornalista de Il Sole 24 ore, Elisabetta Schiavone, architetto e dottore di ricerca coordinatrice Emergenza e Fragilità, Giorgio Miotto, RSPP Trenitalia Fvg, Francesca Larese, Delegata del Rettore per la qualità degli ambienti e delle condizioni di lavoro; le conclusioni saranno affidate a Corrado Negro, medico competente Università degli Studi di Trieste.

Al termine, conferimento dei premi di laurea FirEst-AiFOS e Todd-Visintin (in memoria di Roberto Visintin) in materia di prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro.