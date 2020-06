'La politica ostacola l'impresa'

“Gli imprenditori, ancora una volta, si sono sentiti e si sentono soli”. Consapevoli, “che non c’è la volontà di un moderno sviluppo industriale, che renderebbe competitive le nostre imprese”.

E’ l’amara - ma non arrendevole - constatazione che la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, esprime. Lo fa alla riapertura dopo la pandemia, tracciando un bilancio di questa esperienza. "Fare impresa in Italia significa essere penalizzati da una politica nazionale che, invece di sostenerci come accade altrove, ci ostacola”.

La critica è frontale: “Oggi il sistema viene trattato come un nemico da combattere” e “chi ci governa non sa cosa significa fare impresa, dunque non è assolutamente in grado di sostenere il mondo produttivo, che è l’autentica spina dorsale del nostro Paese”.

In questo senso, la pandemia non ha insegnato nulla: “I problemi del nostro Paese sono tanti, tantissimi e sono tutti ancora lì, mi riferisco a burocrazia, incertezza del diritto, gap infrastrutturale, sistema formativo inadeguato e obsoleto, digitalizzazione pressoché assente, cuneo fiscale sovraumano…”.

In questa situazione di solitudine, “solo e soltanto il mercato ci dirà che ne sarà di noi”. Certo, ammette Mareschi Danieli, “gestire questa situazione è davvero difficile, ma se chi ci governa non riesce ad aiutarci, almeno non ci metta i bastoni tra le ruote”.

"In questa direzione andava la provocazione, fatta insieme a un folto gruppo di imprenditori udinesi, di proporre Mario Draghi alla guida del nostro Paese. La parola chiave, in tutti i contesti, è responsabilità. Responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati”.