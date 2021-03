Sono 200 i professionisti da tutto il Triveneto che parteciperanno alla Giornata di formazione online “La responsabilità da reato degli enti dopo 20 anni: il consuntivo tra potenzialità e problematiche operative” organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. L’appuntamento formativo è in programma venerdì 19 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 in diretta webinar ed è accreditato per la formazione professionale continua, consentendo ai partecipanti di maturare 5 crediti formativi.

Compie 20 anni il Decreto Legislativo 231/2001, uno dei provvedimenti che più di altri hanno rivoluzionato il recente diritto penale. Il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, una delle riforme più significative dell'ordinamento giuridico italiano. La disciplina ha quindi favorito la creazione di un sistema sanzionatorio dei comportamenti illeciti e l'assunzione di mezzi di prevenzione per evitare l'insorgere dei reati.

Il provvedimento ha consentito di stimolare l’attenzione da parte di enti e società all’adozione e attuazione di un efficace sistema di compliance interna, rendendo l’azione di prevenzione e salvaguardia aziendale più incisiva e determinante.

Obiettivo dell’incontro è fare una panoramica sull’evoluzione della normativa nel tempo e sulle necessità di una riforma organica del Decreto Legislativo a vent’anni dalla sua emanazione. In particolare si approfondiranno l’evoluzione normativa e giurisprudenziale del D.Lgs 231/2001, l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto con un focus sui reati tributari, la significatività del modello 231 e la rilevanza della compliance integrata e la vigilanza sul modello 231. Una sessione sarà inoltre dedicata all’approfondimento degli impatti dell’emergenza Covid-19 sulla disciplina 231/2001 in particolare per quanto riguarda le misure per l’efficace prevenzione, adeguamento e monitoraggio dei protocolli 231. La Giornata si chiuderà con una tavola rotonda che avrà come tema centrale l’approccio trasversale del commercialista alla normativa 231 dalla redazione del modello, alle funzioni di vigilanza fino alla consulenza tecnica.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC Tre Venezie, e David Moro, Presidente ODCEC di Treviso, intervengono come relatori: Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista dell’ODCEC di Salerno e membro dell’Ufficio Legislativo del CNDCEC, Maurizio Arena, Avvocato del Foro di Roma e membro della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense, Carlo Nocera, Avvocato del Foro di Roma e specializzato in attività di contenzioso tributario, Michele Furlanetto, Dottore Commercialista dell’ODCEC di Treviso e Revisore Legale, Paolo Vernero, Dottore Commercialista dell’ODCEC di Torino e Professore a contratto presso l’Università di Torino, e Giovanni Barbato, AML Senior Learning Advisor, 231/2001 Compliance Specialist e Chief Internal Audit.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org