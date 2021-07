"La ripresa deve essere green e digitale. Ciò richiede massicci investimenti in tecnologia e infrastrutture che ci consentiranno di fare un grande balzo in avanti". Lo ha affermato il Group Ceo di Generali, Philippe Donnet, intervenuto a un evento del Think-Tank Bruegel.

"In qualità d’investitori a lungo termine, siamo nella posizione ideale per finanziare questo tipo di progetti, perché corrispondono al modo in cui investiamo i premi dei nostri clienti negli anni. Gli assicuratori possono davvero sostenere l'ambizione dell'Europa di diventare il primo continente a impatto climatico zero", ha aggiunto Donnet precisando che "per poterlo fare, dobbiamo avere il giusto contesto politico che stimoli, o almeno non scoraggi, gli investimenti in progetti a lungo termine e sostenibili".