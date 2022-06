'La servitizzazione' fa tappa a Fagagna

Il 9 giugno, alle 20.30, nella Sala Consiliare del Comune di Fagagna avrà luogo la conferenza e presentazione del volume 'La servitizzazione – Dal prodotto al servizio per un futuro sostenibile senza limiti di crescita' alla presenza dell’autore Roberto Siagri.

Il libro stimola a riflettere su come la capacità quasi miracolosa del digitale di 'servitizzare', cioè di convertire il prodotto in servizio, offra una straordinaria opportunità di crescita sostenibile che vedrà tutti vincitori: le imprese, la società e l'ambiente.

Siagri, laureato in Fisica dello Stato Solido presso l’Università di Trieste, si è occupato di architetture dei calcolatori. Attualmente i suoi interessi sono rivolti all'interazione uomo-macchina e agli scenari applicativi del cloud computing. E’ stato per alcuni anni professore a contratto di Elettronica dei Sistemi Digitali nel corso di laurea di Ingegneria Elettronica dell’Università di Udine. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il premio “Imprenditore dell’anno 2006” per la categoria “Finanza”, conferitogli da Ernst & Young Italia. Resa possibile dal progresso delle tecnologie digitali, la trasformazione dell'economia del prodotto in economia dei servizi è una realtà ormai in atto.

E’ stato uno dei fondatori nonché presidente e amministratore delegato di Eurotech SpA, azienda quotata in borsa nel 2005, con sedi in Europa, America del Nord e Asia.

Evento promosso dal Comune di Fagagna, dall’ Ecomuseo della gente di collina “Il Cavalîr” in collaborazione con il Museo della vita contadina “Cjase Cocèl”, la Pro Loco Fagagna e il patrocinio della Confartigianato di Udine.