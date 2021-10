Lunedì 18 ottobre, alle 11, è in programma l’inaugurazione dell’impianto I.Blu di riciclo e produzione di ‘Bluair’ a San Giorgio di Nogaro e una tavola rotonda sui temi inerenti la Transizione Green dell’acciaio italiano.

L’evento si focalizzerà in particolare sulla presentazione del polimero derivante dal riciclo delle plastiche miste all’interno dell’impianto. Bluair è una materia prima circolare utilizzata come agente riducente e come ottimizzatore di processo e consente l’abbattimento delle emissioni di CO2 di oltre il 30% con la conseguente riduzione degli Ets, la riduzione dei consumi elettrici, il miglioramento complessivo del processo siderurgico e le performance economiche e ambientali. Bluair, inoltre, consentirà l’incremento del riciclo delle plastiche post consumo.

L’occasione sarà utile per un confronto tra istituzioni e operatori del settore sulle soluzioni per la decarbonizzazione della siderurgia italiana e sul contributo dell’economia circolare ed in particolare delle plastiche al raggiungimento degli obiettivi comunitari. Il Gruppo Iren è fortemente coinvolto nello sviluppo dell’economia circolare nelle sue attività di gestione ambientale; l’inaugurazione dell’impianto I.Blu di San Giorgio permette di compiere un ulteriore passo avanti, sia in termini di innovazione industriale che nella valorizzazione economica e ambientale del ciclo dei rifiuti.

Interverranno Renato Boero, presidente Iren, Vannia Gava, sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, il governatore Massimiliano Fedriga, Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine e vice presidente Abs, Giuseppe Pasini, Presidente Feralpi, Carlo Mapelli, docente del Politecnico di Milano, Giorgio Quagliuolo, presidente Corepla e Gianni Vittorio Armani, ad Iren.