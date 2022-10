'La tua idea diventa business'

Fornire strumenti e conoscenze per verificare le proprie attitudini imprenditoriali, analizzare l’idea imprenditoriale, identificare l’ambiente competitivo, nonché valutare la forma giuridica e la fattibilità economica e finanziaria dell’avvio di impresa. E' il nuovo corso, a partecipazione gratuita, proposto dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine e rivolto a chi sta valutando l’opportunità di mettersi in proprio. Le lezioni offrono infatti un approfondimento sull’idea imprenditoriale, il business e le problematiche da affrontare nella fase di avvio di una nuova impresa. Il corso è rivolto a tutti gli aspiranti imprenditori. occupati e disoccupati.

Tra i contenuti, saranno affrontati gli aspetti giuridici, gli eventuali titoli di abilitazione, l’iter burocratico nonché l’importante preparazione del business plan, che permetterà di approfondire anche gli aspetti economico-finanziari connessi all’attività di impresa e il non meno fondamentale tema dell’accesso al credito.

Il corso parte giovedì 3 novembre e le iscrizioni sono al via. Le lezioni (20 ore in tutto) continueranno poi il 7, 17, 24 novembre e 1° dicembre. Orario degli incontri è dalle 140 alle 18 e la modalità di partecipazione è mista, in presenza e online.

La partecipazione è riservata a chi si iscriverà entro le ore 12 del 28 ottobre tramite il modulo presente online sul sito camerale www.pnud.camcom.it in corrispondenza della pagina dedicata al corso (sezione corsi finanziati).

Per informazioni, è possibile contattare Daniela Morgante, 0432.273218 e daniela.morgante@pnud.camcom.it.