"Nella Fase due vogliamo esserci, perchè gli investimenti nel Nordest ci saranno. Per ora possiamo solo parlare di scenari, anche se negli ultimi 20 giorni, la voglia di ripartire è tornata, insieme alla fiducia nei nostri imprenditori", analizza Renzo Simonato, responsabile per il Triveneto di Intesa Sanpaolo, intervistato da Italpress.

"Già dal 2015 il nostro Gruppo ha investito nella multicanalità integrata dove il gestore è centrale nella relazione e può essere raggiunto e raggiungere il cliente con diverse modalità digitali. Abbiamo quindi già tutti i servizi necessari alla digitalizzazione e all'operatività a distanza che il Covid-19 ha imposto al nostro lavoro".

"Durante l'emergenza - ricorda ancora Simonato - abbiamo da subito messo a disposizione linee di credito per la liquidità, assiurando la possibilità di pagare gli stipendi, ma anche i fornitori. A febbraio, abbiamo stanziato a livello nazionale un plafond di 15 miliardi, che grazie alle misure varate dal Governo, la banca ha potuto poi elevare a 50 miliardi di euro di dotazione di credito per il Paese, 10 dei quali sono dedicati al Triveneto. A oggi nel Nordest stiamo erogando 330 milioni di euro di finanziamenti a 18 mesi, le moratorie richieste sui finanziamenti sono circa 65.000, mentre i



prestiti fino a 25.000 euro garantiti al 100% dallo Stato sono, tra erogati e in fase di erogazione, circa 18mila".

Un focus particolare dell'analisi è riservato al turismo. "Nel Triveneto si registrano ogni anno un terzo delle presenze turistiche sul totale nazionale", spiega Simonato. "Qui convivono diverse tipologie di turismo, da quello montano che vivendo su due stagioni, estiva e invernale, potrebbe risentirne in misura minore, a quello di Venezia e delle città d'arte, che potrebbe ripartire prima. Diverso il caso del turismo balneare, dove la stagione ha una durata più breve e, assieme al turismo termale e a quello lacustre, avrà un maggiore impatto. Rispetto ad altri Paesi, abbiamo il grande vantaggio di un patrimonio culturale unico, e di un patrimonio enogastronomico ancora più distintivo, che se sviluppati assieme all'offerta turistica tradizionale, consentirebbero di allungare le stagioni. Una scelta che

aiuterebbe anche il settore agroalimentare", spiega ancora Simonato.

"In Triveneto l'economia è prettamente distrettuale, con aziende più piccole che sono nel tempo cresciute diventando leader in nicchie di mercato. La produzione è molte volte de-verticalizzata e quindi le aziende leader operano con fornitori strategici nei distretti per la loro filiera. Di qui la grande responsabilità che hanno in questa fase le aziende capo filiera per sostenere anche i loro fornitori di riferimento", prosegue Simonato. "In molti settori i clienti non sono cambiati per quanto riguarda l'export, ecco perchè le potenzialità per la ripresa ci sono. Dal mio punto di osservazione ci sono due macro-trend che comunque continueranno a caratterizzare il futuro: il 4.0 anche come governo dei dati, per lo sviluppo nuovi prodotti e l'attenzione all'ambiente, alla sostenibilità e ai 17 obiettivi fissati dall'Onu per il 2030 (ESG) su cui le imprese investendo avranno benefici futuri".

"Le aziende del Nordest dopo la crisi del 2011 si sono rafforzate patrimonialmente e finanziariamente, hanno alzato la qualità dei prodotti, puntando a un più alto valore aggiunto, e questo cambiamento oggi si vede e mi fa essere fiducioso nella resilienza delle nostre imprese. Ritengo anche che per le pmi del Triveneto, quando riescono ad essere leader nella loro nicchia, non necessariamente la dimensione sia determinante. Peraltro, occorre capire in quale mercato si vuole competere e quindi decidere la dimensione piu' adatta per operarvi, magari anche attraverso aggregazioni", conclude Simonato.