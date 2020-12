'Lavoro e indipendenza salveranno le donne'

Lavoro e indipendenza economica sono le parole chiave su cui la Cisl Fvg e il suo Coordinamento Donne premono per salvare dalla violenza tutte le donne maltrattate da mariti, compagni, ex.

A fare il punto su un fenomeno sempre più drammatico, e aggravato anche dal lockdown iniziato i mesi scorsi, è una partecipatissima videoconferenza promossa dal Sindacato, ed a cui sono intervenute anche alcune delle principali realtà che operano in prima linea a difesa delle donne. Numeri inquietanti, quelli emersi, e che si rifanno a quell’indagine dell’Istat che fa tremare i polsi.

Durante il lockdown, infatti, le telefonate al numero verde antiviolenza 1522 sono state, a livello nazionale, 5.031, vale a dire il 73% in più dello stesso periodo del 2019, e 91, le donne uccise nei primi dieci mesi dell’anno. Femminicidi brutali, che hanno purtroppo segnato anche il 25 novembre con il tragico evento di Roveredo.

"E’ chiaro, dunque, che siamo di fronte a un problema strutturale – esordisce la coordinatrice donne della Cisl Fvg, Luciana Fabbro – acuito dall’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo, che provoca nuove diseguaglianze, discriminazioni e violenze di genere: ecco perché diventa ancora più urgente attivare su questo tema nuove risorse e interventi”.

“A partire – incalza la segretaria della Cisl Fvg, Claudia Sacilotto – da quel tavolo regionale sollecitato da anni e sempre fermo e dal potenziamento sul territorio di tutti gli strumenti che sono già attivi e che stanno facendo un lavoro immenso, spesso con scarsità di risorse: sportelli di ascolto, centri antiviolenza, associazioni”.

Quelle realtà – come ad, esempio, ZerosuTre, Goap di Trieste ed Associazione In prima persona, intervenuti all’incontro – che quotidianamente prestano assistenza alle donne vittime di violenza, lavorando parallelamente sul necessario cambio culturale che la nostra società deve ancora affrontare compiutamente. E in questo percorso, il Sindacato ci sta tutto, nella realizzazione di percorsi costruttivi e continuativi che abbiano al centro la valorizzazione delle donne.

“Per quanto ci riguarda – spiega il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco – come Cisl regionale abbiamo avviato già da tempo un lungo cammino in questa direzione, con progetti volti a sostenere le donne in ambito lavorativo, con iniziative, come l’hashtag di Sanremo per riportare l’attenzione sul rispetto, con un nuovo progetto pronto a partire, intitolato le parole contano, che affronta il tema dell’importanza del linguaggio”.

Resta, poi, oggi la necessità, anche a livello regionale, di vigilare sul Piano Nazionale di di ripresa e resilienza, affinché il Governo assicuri adeguati finanziamenti all’occupazione femminile già svantaggiata in partenza e ulteriormente penalizzata dalla pandemia in corso.

Per la prima volta, infatti, nel nostro Paese ci troviamo a fare i conti con una crisi che colpisce più donne degli uomini, concentrandosi maggiormente in quei settori dove il lavoro è prevalentemente femminile, e meno tutelato dagli ammortizzatori sociali. Proprio per questo la Cisl Fvg ha anche sottoscritto convintamente la petizione Halfofit, promossa per chiedere che il 50% del Recovery fund sia destinato al sostegno dell’occupazione femminile e alla promozione dei diritti delle donne.

"C’è molto da fare – ricorda, infine, la segretaria nazionale della Cisl, Liliana Ocmin, ricordando le battaglie vinte dal Sindacato, come quella del riconoscimento dei congedi per le donne maltrattate, a quelle ancora da combattere, primo fra tutti la sostituzione di quel modello culturale che ancora oggi continua a gravare troppo sulle spalle delle donne la cura degli anziani e dei figli: per queto, per garantire la reale parità, occorrerà un impego decisivo anche sulle infrastrutture sociali, insufficienti, se non totalmente assenti in alcune aree del Paese”.