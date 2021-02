'Lavoro, le donne sono le prime a pagare la crisi'

A dicembre, in base alla fotografia scattata dall'Istat, tornano a calare gli occupati e si registra un incremento dei disoccupati e degli inattivi. La diminuzione dell’occupazione (-0,4% rispetto a novembre, pari a -101mila unità) coinvolge le donne, i lavoratori dipendenti e autonomi e caratterizza tutte le classi d’età, con l’unica eccezione degli ultracinquantenni che mostrano una crescita; sostanzialmente stabile la componente maschile. Nel complesso il tasso di occupazione scende al 58,0% (-0,2 punti percentuali).

Il numero di persone in cerca di lavoro torna a crescere (+1,5%, pari a +34mila unità) in modo generalizzato e solo per 15-24enni si osserva una diminuzione. Il tasso di disoccupazione sale al 9,0% (+0,2 punti) e tra i giovani al 29,7% (+0,3 punti).

A dicembre, il numero di inattivi cresce (+0,3%, pari a +42mila unità) tra donne, 15-24enni e 35 49enni, mentre diminuisce tra gli uomini e le restanti classi di età. Il tasso di inattività sale al 36,1% (+0,1 punti).

Nonostante il calo di dicembre, il livello dell’occupazione nel trimestre ottobre-dicembre 2020 è superiore dello 0,2% a quello del trimestre precedente (luglio-settembre 2020), con un aumento di 53mila unità.

Nel trimestre calano le persone in cerca di occupazione (-5,6%, pari a -137mila) e aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,1%, pari a +17mila unità).

Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione registrate tra marzo e giugno 2020, unite a quella di dicembre, hanno portato l’occupazione a un livello più basso di quello registrato nel dicembre 2019 (-1,9%, pari a -444mila unità). La diminuzione coinvolge uomini e donne, dipendenti (-235mila) e autonomi (-209mila) e tutte le classi d’età, ad eccezione degli over50, in aumento di 197mila unità, soprattutto per effetto della componente demografica. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 0,9 punti percentuali. A dicembre 2020, le ore pro capite effettivamente lavorate settimanalmente, calcolate sul complesso degli occupati, sono pari a 28,9, livello di 2,9 ore inferiore a quello registrato a dicembre 2019; la differenza scende a 2,5 ore tra i dipendenti, per i quali il numero di ore lavorate è pari a 28,0.

Nell’arco dei dodici mesi, diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-8,9%, pari a -222mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+3,6%, pari a +482mila).

“Con i dati drammatici dell'Istat, occuparsi di temi concreti significa cominciare dal lavoro: non c’è nulla di più urgente che dare un colpo d’acceleratore alle priorità portate oggi da Delrio e Marcucci all'attenzione del presidente Fico. Sull’ammortizzatore universale esiste già una risoluzione trasversale in commissione Lavoro che impegna qualunque Governo e su cui ci aspettiamo non si perda tempo, come serve impegno immediato per la riforma delle politiche attive del lavoro. La parità salariale e l’occupazione femminile sono enormi questioni sociali aperte da troppo, il blocco dei licenziamenti non durerà per sempre e già ora non sono sufficienti ad arginare gli effetti della crisi. Un nuovo Governo serve per questo”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, a proposito delle esigenze poste dalla delegazione Pd con i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci nel corso dell’incontro a Montecitorio con il presidente Fico.

"Nel giorno in cui ricorre il 66esimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, l'Istat ci conferma quanto già purtroppo constatiamo ogni giorno con mano: la parità tra i sessi è ancora ben lontana da venire", scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino. "Nel corso di questo drammatico anno sono andati persi 101mila posti di lavoro di cui 99mila occupati da donne. Un'emergenza? No, purtroppo. Perché il fenomeno è emerso da anni, e mai debitamente affrontato, ad esempio intervenendo sulla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e gap salariale. Il voto è un diritto civile riconosciuto in ritardo, il lavoro è un diritto drammaticamente non ancora riconosciuto".